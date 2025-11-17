17 de noviembre de 2025 Inicio
Coimas en ANDIS: expectativa tras los audios reveladores y la citación a Diego Spagnuolo

El juez federal convocó al exdirector del organismo y apareció un nuevo material vinculado con el empresario Miguel Calvete. "Se habla de cifras de $45 mil millones desviados", advirtió la periodista Martina Garbarz en C5N.

La Justicia avanza en la investigación sobre la causa ANDIS.

La Justicia avanza sobre la investigación vinculada a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que el viernes apareciera un nuevo material relacionado con el empresario Miguel Calvete, quien operaba en representación de los laboratorios y mantuvo charlas telefónicas con una empleada del organismo. Además, el exdirector Diego Spagnuolo fue citado a declarar a declarar este miércoles.

La periodista Martina Garbarz señaló en el móvil de De Una desde la sede de Andis en Belgrano, por C5N, que los supuestos hechos de la investigación no se registraron en el edificio del organismo: "Todo lo que pasaba acá se manejaba desde afuera con un esquema triangular donde por un lado había droguerías beneficiadas y por el otro un esquema de empresarios que manejaban la Andis. Encontraron una caja y un organismo donde hacer negocios".

"Se habla de cifras de $45 mil millones desviados. Es plata del sector más vulnerable, que son las personas con discapacidad sin obra social que terminaba en manos de droguerías amigas del Gobierno y de empresarios. Una nueva línea de investigación muestra que esta plata terminaba incluso en amigos empresarios aeronáuticos. Estamos hablando de una causa enorme que ya excede la veracidad o no de los audios", agregó en esta línea.

Diego Spagnuolo
Diego Spagnuolo se encuentra investigado por la Justicia.

Diego Spagnuolo se encuentra investigado por la Justicia.

En tanto, el audio entre Calvete y una exempleada de la ANDIS salió a la luz entre otras posibles pruebas que incriminarían a los involucrados en la charla telefónica y a otras personas, entre ellas Spagnuolo.

En la llamada se escucha a Calvete algo nervioso, a lo que la empleada, de quien se desconoce el nombre, responde: "Decime, ¿qué necesitás? Paré los pagos, sólo pagué dos cosas tuyas, personales. No se paga a nadie".

La plática avanza y hay un acuerdo entre ellos: “Pedile un 25% o 30% de descuento y se le paga al contador cuando entre el pago. Tienen que entrar un montón de pagos”, pide Calvete.

Sin embargo, la discusión se centra en el destino de una suma de dinero: “No se puede transferir a lo de Piero. Hay quilombo. No se otro lugar”, asegura la empleada. Al escuchar esto, el implicado responde: “Dejame que lo llamo y te aviso”.

Escándalo de coimas en ANDIS: quiénes son los 14 citados a declarar en la causa

El fiscal Federal Franco Picardi pidió la indagatoria de 15 exfuncionarios de la ANDIS y representantes del sector privado entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo. El juez federal Sebastián Casanello resolvió citarlo a indagatoria para el próximo 19 de noviembre.

Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal concluyó que en ANDIS "se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y en consecuencia por las características de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS, como herramienta de aparente transparencia".

La imputación del titular de la Fiscalía Federal N° 5 es por defraudación, por administración fraudulenta y el direccionamiento de contrataciones públicas. El caso se destapó tras la difusión de unos audios en los que el ex titular del organismo menciona a la empresa Suizo Argentina.

Los citados a declarar son Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete, Daniel Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Gustavo Rama, Ruth Lozano, Andrés Horacio Araudo, Silvana Escudero, Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

