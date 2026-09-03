3 de septiembre de 2026 Inicio
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Córdoba: detuvieron a un exasesor de un exlegislador por abuso sexual de menores y grooming

Se trata de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien asistía al oficialista Ramón "Cañito" Flores. Las autoridades desplegaron una amplia investigación y analizan un audio atribuido al excolaborador político.

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José Aníbal Ricardo Villarreal, en la mira de la Justicia.

El exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal, quien asistía al exlegislador cordobés Ramón "Cañito" Flores, fue detenido como acusado de los delitos de abuso sexual contra menores de edad y grooming, en el marco de una amplia investigación por la cual ya hay 16 personas arrestadas.

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El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, que Villarreal permanece señalado por la Justicia después de conocerse una serie de audios analizados por la Fiscalía de Deán Funes. "Es él hablando de una forma brutal, asquerosa y sin ningún tipo de miramientos de las mujeres, de cómo entregarle cosas a las mujeres para obtener favores. Terminó imputado gravemente junto a otras 16 personas en una causa que se empieza a investigar por la desaparición de Agostina, una chica de 14 años", expresó.

En tal sentido, marcó que la principal sospecha apunta a que el hombre integra una organización de abuso sexual: "El rastreo terminó desde Córdoba a Santiago del Estero. Ahí encontraron a la menor junto a otras menores y a siete hombres que terminan detenidos a principios de agosto por llevar adelante una red de protección sexual infantil, donde el entorno de esa red tenía que ver con víctimas híper vulnerables".

Ramón

Ramón "Cañito" Flores.

"Esos siete hombres a sacar detalles de quiénes eran, dónde se movían y en qué lugar tenían contactos, llegan al asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal. En principio, había sido señalado por grooming y abuso sexual porque una de las víctimas lo denunció. Terminó imputado con varios más por la violación de esas menores de edad, además de la causa por grooming", agregó García en este marco.

En tanto, el especialista en asuntos policial explicó que la sospecha apunta que Villarreal se desempeñaba en una red de captación a menores y someter a las víctimas junto a otros hombres. Por este motivo, permanece detenido y procesado por las autoridades judiciales.

También García hizo alusión a la situación de Flores, quien integraba el bloque Hacemos Unidos por Córdoba: "Renunció como legislador plantando la bandera de que es inocente. Dijo que no tiene nada que ocultar".

El audio del exasesor José Villarreal, acusado por abuso sexual y grooming

En este marco, la Fiscalía de Déan Funes investiga un audio atribuido a Villarreal. "Si supieras lo que me ha traído esta campaña. Es como dijo Aldo Cejas: terneritas. No, hermano, no. Esa carne no", expresó en un mensaje.

"Tenés que estar muy cagado de hambre para comer esa carne, boludo. No es por desmerecer a nadie, pero ahora comés carnes tiernas. Cambiás por puertas, por chapas, por bolsones. Hay que aprovechar eso", agregó.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 113133 1000.

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