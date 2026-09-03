Córdoba: detuvieron a un exasesor de un exlegislador por abuso sexual de menores y grooming

Se trata de José Aníbal Ricardo Villarreal, quien asistía al oficialista Ramón "Cañito" Flores. Las autoridades desplegaron una amplia investigación y analizan un audio atribuido al excolaborador político.

José Aníbal Ricardo Villarreal, en la mira de la Justicia.

El exasesor José Aníbal Ricardo Villarreal , quien asistía al exlegislador cordobés Ramón "Cañito" Flores , fue detenido como acusado de los delitos de abuso sexual contra menores de edad y grooming, en el marco de una amplia investigación por la cual ya hay 16 personas arrestadas.

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El periodista Leo García expuso en De Una, por C5N , que Villarreal permanece señalado por la Justicia después de conocerse una serie de audios analizados por la Fiscalía de Deán Funes. "Es él hablando de una forma brutal, asquerosa y sin ningún tipo de miramientos de las mujeres, de cómo entregarle cosas a las mujeres para obtener favores. Terminó imputado gravemente junto a otras 16 personas en una causa que se empieza a investigar por la desaparición de Agostina, una chica de 14 años", expresó.

En tal sentido, marcó que la principal sospecha apunta a que el hombre integra una organización de abuso sexual: "El rastreo terminó desde Córdoba a Santiago del Estero. Ahí encontraron a la menor junto a otras menores y a siete hombres que terminan detenidos a principios de agosto por llevar adelante una red de protección sexual infantil, donde el entorno de esa red tenía que ver con víctimas híper vulnerables".

"Esos siete hombres a sacar detalles de quiénes eran, dónde se movían y en qué lugar tenían contactos, llegan al asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal. En principio, había sido señalado por grooming y abuso sexual porque una de las víctimas lo denunció. Terminó imputado con varios más por la violación de esas menores de edad, además de la causa por grooming" , agregó García en este marco.

En tanto, el especialista en asuntos policial explicó que la sospecha apunta que Villarreal se desempeñaba en una red de captación a menores y someter a las víctimas junto a otros hombres. Por este motivo, permanece detenido y procesado por las autoridades judiciales.

También García hizo alusión a la situación de Flores, quien integraba el bloque Hacemos Unidos por Córdoba: "Renunció como legislador plantando la bandera de que es inocente. Dijo que no tiene nada que ocultar".

El audio del exasesor José Villarreal, acusado por abuso sexual y grooming

En este marco, la Fiscalía de Déan Funes investiga un audio atribuido a Villarreal. "Si supieras lo que me ha traído esta campaña. Es como dijo Aldo Cejas: terneritas. No, hermano, no. Esa carne no", expresó en un mensaje.

"Tenés que estar muy cagado de hambre para comer esa carne, boludo. No es por desmerecer a nadie, pero ahora comés carnes tiernas. Cambiás por puertas, por chapas, por bolsones. Hay que aprovechar eso", agregó.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 113133 1000.