Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso El Presidente inaugurará este domingo el 144° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa y se podrá seguir en directo la ceremonia completa a través de distintos formatos. Por + Seguir en







El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso. AP/Rodrigo Abd

Javier Milei encabezará la apertura de sesiones ordinarias este domingo 1 de marzo a las 21 horas. Según el Boletín Oficial, la transmisión por cadena nacional se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30. El Presidente realizará un balance de sus dos años de gestión y marcará la hoja de ruta de sus reformas estructurales. Se podrá seguir en vivo por todos los canales de aire y señales de cable, y por los canales de YouTube de Presidencia y del Senado. El presidente Javier Milei encabezará la tradicional apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde brindará un mensaje que marcará la hoja de ruta de su administración para el resto del año. Este domingo 1 de marzo, la atención política argentina estará centrada en lo que ocurra dentro del Palacio Legislativo.

Tal como lo hizo en las ediciones anteriores de su mandato, el jefe de Estado dará su discurso a las 21 horas por cadena nacional. Durante el mismo, Milei realizará un balance detallado de sus poco más de dos años de Gobierno y enviará señales claras al mercado y a la oposición sobre la profundización de su programa de reformas estructurales.

Milei apertura de sesiones Según el decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial, la transmisión oficial se extenderá desde las 20.55 hasta las 23.30 horas, por lo que la emisión completa tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos.

Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en el Congreso por la apertura de sesiones Al tratarse de un acto de relevancia institucional, el mensaje será transmitido a través de la cadena nacional, lo que implica que todos los canales de televisión abierta y señales de noticias por cable del país están obligados a emitir la señal oficial de forma íntegra.

La transmisión comenzará minutos antes de las 21 horas, cubriendo la llegada del Presidente y su recepción por parte de las autoridades del Congreso. El discurso también podrá verse de manera online a través de los canales oficiales de YouTube de la Presidencia de la Nación y del Senado, con una transmisión directa en el mismo horario.