"Basta de extorsión": qué dice el proyecto que presentó Leandro Santoro contra el acoso de agencias de cobranza

El legislador porteño recordó que hostigar a deudores "está penado por la ley" y adelantó que enviará una iniciativa para registrar a agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales para que "se les impida trabajar" si incumplen las normas legislativas.

La morosidad de las familias subió a 12,8% en mayo.

Leandro Santoro presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para registrar agentes y agencias de cobranzas extrajudiciales, darles una licencia que permita controlar que cumplan con la ley y, de esta manera, frenar el hostigamiento a deudores.

Un éxito que no existe: cómo Milei utilizó la inflación mayorista para simular el cumplimiento de su profecía

"¿Con qué intención? Con la intención de que si incumple la ley actual, se les impida trabajar", explicó el legislador porteño en Instagram y pidió a quien esté mirando el reel que se inscriba para contar su caso ante el cuerpo legislativo " para que la política se entere cómo es la vida de una persona normal que atraviesa los días tratando de juntar lo que puede para saldar las deudas y viviendo lo que puede con un hostigamiento que a veces resulta insoportable".

Santoro definió en la descripción del video: " Esta ley les tiene que doler y a vos te tiene que ayudar ".

"¿Somos conscientes que hay personas que las están hostigando las 24 horas del día agencias de cobranzas extrajudiciales o departamentos de cobranzas de empresas y que les impiden poder trabajar y desarrollar una vida normal porque perdieron la tranquilidad y la estabilidad emocional?", cuestionó el exdiputado nacional.

La tasa de mora de la Ciudad de Buenos Aires fue del 11,71% en junio , según el Mapa de Deudores basado en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina. Los barrios más endeudados se encuentran en el sur, con La Boca (21,05%), Constitución (20,33%) y Villa Soldati (20,24%) a la cabeza.

De acuerdo al mapa mencionado, hasta el sexto mes del año había 255.805 deudores porteños en mora y 1,88 millones de deudores totales.

El mapa de la deuda en la Ciudad de Buenos Aires. mapadeladeuda.ar

Cómo calcular si un préstamo tiene tasas abusivas

La proliferación de aplicaciones fintech que otorgan dinero de forma inmediata y con escasos requisitos facilitó el acceso al financiamiento, pero también disparó los casos de sobreendeudamiento por la falta de transparencia en sus costos.

Para dar respuesta a esta problemática que tiene en vilo a cada vez más argentinos, el economista Amilcar Collante diseñó una herramienta web gratuita, de acceso libre y sin necesidad de registro.

El simulador en tiempo real permite evaluar el Costo Financiero Total (CFT) de un crédito frente a las expectativas de inflación y medir de forma concreta el impacto de las cuotas sobre el presupuesto familiar. La plataforma ya se encuentra disponible para su uso en https://simulador-riesgo-credito.netlify.app/.

Según explicó Collante en Infobae, la plataforma está estructurada en dos calculadoras complementarias diseñadas para ofrecer un diagnóstico claro del riesgo financiero.

El comparador de Costo Financiero Total (CFT) vs. Inflación coteja el CFT anual del préstamo (que incluye la tasa nominal, comisiones, seguros, impuestos y gastos administrativos) con la inflación proyectada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La herramienta utiliza un sistema de semáforo visual (de verde a rojo) que alerta cuando el costo de la deuda supera ampliamente el aumento general de precios, una situación recurrente en el mercado donde ciertos créditos llegan a quintuplicar la inflación esperada.

Por otro lado, la app también ofrece la calculadora de cuota e impacto en los ingresos. Enfocada en préstamos bajo el sistema francés, requiere ingresar el monto, plazo, CFT, ingresos netos del hogar y las paritarias o aumentos salariales proyectados. Con estos datos, el sistema precisa la cuota inicial, el ingreso mínimo requerido para acceder, el monto total a devolver y la evolución de la relación cuota-ingreso durante los primeros dos años.