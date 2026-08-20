20 de agosto de 2026 Inicio
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Ronaldinho vuelve al fútbol: tras más de una década retirado, firmó con un club de Italia

El astro del fútbol brasileño volverá a disputar un partido con un club que busca el ascenso. Además de jugar, será socio e inversor de la institución.

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Vuelve el astro brasileño.

Vuelve el astro brasileño.

A los 46 años, Ronaldinho volverá del retiro después de más de una década para jugar en el Ravenna, equipo que milita en la tercera división del fútbol italiano.

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Este jueves, el jugador brasileño aterrizó en el aeropuerto de Emilia-Romaña y luego se trasladó directamente a la sede del club, que compite en la Serie C. Allí fue recibido por dirigentes y una gran cantidad de periodistas.

Como era de esperar, la prensa le consultó sobre su estado físico. "Me siento bien", respondió entre risas el ex Barcelona, Milan y PSG. Hasta anticipó cómo se sentirá si marca un gol en el nuevo club: "Si sucede, hará que todo sea más bello aún".

La presentación del futbolista.

La presentación del futbolista.

En este sentido, el futbolista explicó que espera marcar la diferencia con su presencia dentro del plantel italiano: "Entusiasmo a mis compañeros de equipo y espectáculo. Estoy muy feliz de llegar aquí, con amigos. Espero que todo vaya bien para el equipo". Esta vuelta al fútbol significa una segunda parte en el Calcio, tras su paso por el Rossonero entre 2008 y 2011.

Por el momento, el Ravenna pretende que dispute al menos un encuentro oficial, aunque todavía no está definida una fecha para su debut. De esta manera, volverá a competir de manera profesional 11 años después de su última experiencia en 2015 en Fluminense.

Ronaldinho debuta con el 10 en la espalda

No podía ser de otra manera: el ícono del fútbol jugará con la camiseta número 10. El equipo giallorossi ya puso a la venta la casaca de Ronaldinho a 129 euros y, a pocas horas del anuncio, se agotó en las tiendas oficiales.

La incorporación de la figura brasileña comenzó a negociarse en junio, cuando el empresario Ignazio Cipriano había anticipado su llegada con una foto en la que posaba con la camiseta del Ravenna. Ambos mantienen una estrecha relación y el acuerdo contempla un vínculo comercial que tiene como objetivo potenciar internacionalmente al equipo y acompañar la búsqueda del ascenso.

Ronaldinho volverá del retiro después de más de una década para jugar en el Ravenna, equipo que milita en la tercera división del fútbol italiano.

Ronaldinho volverá del retiro después de más de una década para jugar en el Ravenna, equipo que milita en la tercera división del fútbol italiano.

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