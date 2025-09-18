18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Coimas en ANDIS: levantaron el secreto de sumario

De esta manera, las partes involucradas podrán acceder a audios, registros de ingresos a countries y pericias a teléfonos celulares. Además, se incorporan testimonios independientes que confirman parte de los dichos de Diego Spagnuolo.

Por

La Justicia levantó el secreto de sumario en la causa de ANDIS. 

La Justicia levantó este jueves el secreto de sumario en el marco de la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que terminó con la desvinculación de Diego Spagnuolo como titular del organismo.

Te puede interesar:

Karina Milei desistió de la cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a su persona

A partir de ahora, las partes involucradas tendrán acceso directo a los audios, como así también los registros de ingresos a countries y pericias a teléfonos celulares. Además, se incorporan testimonios independientes que confirman parte de los dichos de Spagnuolo y el fiscal federal Franco Picardi continuará recabando pruebas.

"Se acaba de levantar el secreto de sumario. Ya las partes van a poder acceder a todas las medidas de pruebas de la causa. Se agotaron todas las medidas urgentes para evitar que alguien manipule estas pruebas. El fiscal y el juez decidieron que ya a partir de hoy los involucrados pueden acceder a todo lo que se hizo en el expediente hasta ahora", informó la periodista de C5N Vanesa Petrillo en el programa Mañanas Argentinas.

Diego Spagnuolo

La expectativa ahora se centra en que pasará con la figura de Diego Spagnuolo, quién en las últimas semanas había trascendido una eventual presentación ante la Justicia como testigo arrepentido. "Está sin abogado hasta el momento, tal vez presente ahora algún representante", explicó la especialista en judiciales. Para ello deberá designar abogados, evaluar la prueba y si decide declarar bajo esa figura deberá aportar detalles que no estén en la causa.

Fuentes judiciales marcan que se incorporaron testimonios independientes que confirman parte de los dichos del extitular de ANDIS y las presuntas coimas en la compra de medicamentos. La causa sigue analizando cada operación realizada en el marco del programa Incluir Salud, que provee medicamentos de alto costo a pacientes con pensiones no contributivas, incluyendo tratamientos oncológicos y para enfermedades raras.

Definiciones sobre el planteo de nulidad

En los próximos días también habrá definiciones clave sobre el pedido de nulidad de la causa que hizo la defensa de los dueños del laboratorio, Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan. El fiscal opinará en las próximas horas sobre el planteo de nulidad. Los Kovalivker sostienen que como los audios fueron obtenidos ilegalmente, todo lo actuado sería nulo y que se afecta su derecho a la defensa.

Pero fuentes judiciales consultadas explicaron que los audios son “indicios” a partir de los cuales se pudo reunir numerosa cantidad de prueba que ahora será analizada con lupa.

Entre la prueba hay declaraciones testimoniales; registros de visitas a los domicilios de Spagnuolo y de los Kovalivker; expedientes administrativos secuestrados en los allanamientos en ANDIS y la droguería.

Las compras millonarias están siendo analizadas por los investigadores. Más de 600 contratos firmados entre Andis y la droguería están bajo la mira de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) que colabora con el fiscal Picardi. Investigan si hubo contrataciones direccionadas que aumentaron de manera exponencial durante el gobierno de LLA y posibles sobreprecios

Entre las testimoniales está la declaración del asesor en comunicación Fernando Cerimedo, quién según fuentes judiciales, habría declarado que Spagnuolo le habló de hechos de corrupción. Poco hay del contenido de los teléfonos secuestrados. Los Kovalivker entregaron sus aparatos sin clave o reseteados de fábrica. Spagnuolo borró mensajes y algunos pocos fueron recuperados. El único que entregó la clave y el celular prendido fue Daniel Garbellini, exfuncionario de Andis que también está involucrado, señaló Petrillo.

Garbellini fue director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad y fue apuntado por Spagnuolo como la persona que le colocó “Lule” Menem para realizar las contrataciones y como quien maneja “la caja”.

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron el bloqueo de las cajas de seguridad de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción y coimas en la compra y venta de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras conocerse que, antes de entregar su teléfono celular, realizó un reseteo de fábrica que borró toda la información del dispositivo. El empresario está bajo la lupa en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

play

Causa de coimas en discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo

play

La Libertad Avanza lanza su campaña en Tucumán, tras la derrota en provincia de Buenos Aires

play

Luego del revés en las urnas, La Libertad Avanza presentó la mesa política de provincia de Buenos Aires

play

Milei puso en marcha la mesa política con su Gabinete para defender el proyecto "con uñas y dientes" 

play

Tras la dura derrota electoral, Milei recula, amplia su mesa política y convoca a gobernadores

Rating Cero

Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Con una simple camisa blanca, Nicole Neumann mostró cómo adaptar un outfit de gimnasio a una salida casual.

Será furor en primavera: el look sporty chic que lució Nicole Neumann

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.
play

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Con un nuevo tatuaje inspirado en la cultura japonesa, el periodista volvió a mostrar su interés por el arte corporal.

La impresionante transformación de Alejandro Fantino: así se veía en sus inicios como relator

Cami Homs reaccionó con dureza a las críticas sobre su embarazo.

Camila Homs reveló detalles de su embarazo y reaccionó con dureza a las críticas: "No voy a ser una..."

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

Marcelo Tinelli regresa a la televisión con un nuevo programa: cuándo estrena y en qué canal

últimas noticias

Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 9 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 15 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 31 minutos
España volvió a la cima del ranking FIFA desplazando a Argentina al tercer lugar. Francia sigue segundo

La Selección perdió el primer puesto del ranking FIFA: a qué lugar cayó y quién es el nuevo líder

Hace 35 minutos
El dólar oficial cotiza cercano a los $1500. 

Tras tocar el techo de la banda, el dólar oficial se acerca cada vez más a los $1.500.

Hace 39 minutos