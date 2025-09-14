Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento La presentación la hizo el abogado Gregorio Dalbón ante el fiscal Franco Picardi. Sostiene que el consultor y fundador de La Derecha Diario debía denunciar el esquema de coimas que reconoció haber conocido. Por







Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

El consultor político y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, fue denunciado por encubrimiento junto a su esposa, Natalia Basil, funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación por presunta corrupción en ese organismo. La presentación la realizó el abogado Gregorio Dalbón ante el fiscal Franco Picardi.

Según la denuncia, Cerimedo, al haber declarado como testigo en la causa y ratificado que Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS; le habló de coimas y de un esquema de corrupción, tenía la obligación legal de presentar una denuncia.

La acusación también alcanza a Basil, por su rol dentro de la Agencia. Ambos, según el denunciante, incurrieron en encubrimiento al no haber actuado pese a conocer los hechos.

La semana pasada, Cerimedo había confirmado públicamente la veracidad de los audios de Spagnuolo, en los que se hablaba de sobornos, reparto de dinero y un entramado de favores vinculados a contrataciones de la ANDIS. Aquellas grabaciones fueron el puntapié para la apertura del expediente judicial.

El caso investiga un presunto esquema de cobro de coimas y direccionamiento de fondos públicos en el organismo encargado de administrar recursos destinados a personas con discapacidad. En la trama también aparecen mencionados Karina Milei, hermana del Presidente, y la familia Menem, como parte de los vínculos políticos y empresariales bajo la lupa de la justicia federal.