12 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo

Dos de los operativos son realizados en barrios privados, luego de que Fernando Cerimedo confirme a la Justicia los dichos del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. También se llevan a cabo oficios en una sucursal del Banco Francés.

Por
Diego Spagnuolo. 

Diego Spagnuolo. 

La Justicia ordenó este viernes nuevos allanamientos en la causa que se investiga un presunto entramados de coimas y corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), luego de que salieran a la luz audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.

Te puede interesar:

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

"En los barrios privados fueron a secuestrar los registros de entradas y salidas en búsqueda de información y documentación que pueda estar guardando o escondiendo alguno de los imputados que tiene la causa", informó el periodista de C5N Paulo Kablan en Argenzuela.

De esta manera, la causa que generó un cimbronazo político en el gobierno de Javier Milei avanza en la Justicia y se esperan nuevas medidas para las próximas horas.

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi ordenaron el bloqueo de las cajas de seguridad de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción y coimas en la compra y venta de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Hay novedades de último momento y tiene que ver con el bloqueo de las cajas de seguridad de los imputados y sus familiares tienen en entidades privadas. Esto quiere decir que hubo una investigación más fina para detectar donde la familia Kovalivker, por caso, guarda dinero en empresa de resguardo y traslado. Entonces, esta mañana se procedió para bloquear y que quede inmovilizado el dinero", explicó el periodista Ariel Zak en C5N.

El comunicador especializado en asuntos judiciales aseguró en La Mañana que "la plata está guardada en cajas de seguridad, fuera del sistema bancario. Se está investigando si ese dinero se obtuvo a través de una maniobra delictiva. Es por eso que el fiscal y el juez hicieron dieron la orden".

Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, volvió a quedar en el centro de la escena judicial tras conocerse que, antes de entregar su teléfono celular, realizó un reseteo de fábrica que borró toda la información del dispositivo. El empresario está bajo la lupa en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cerimedo, asesor de LLA.

Coimas en Andis: asesor de La Libertad Avanza confirmó a la Justicia los dichos de Spagnuolo

play

Corrupción en ANDIS: Jonathan Kovalivker entregó a la Justicia un celular reseteado de fábrica

Makintach está suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.

Causa Maradona: la Justicia imputó a la jueza Makintach y Burlando pidió su destitución

Causa Seguros: fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández

Causa Seguros: fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández

El extitular de ANDIS.

Coimas en ANDIS: ¿Diego Spagnuolo más cerca de convertirse en arrepentido?

María Soledad Morales, asesinada en Catamarca el 8 de septiembre de 1990.

A 35 años del caso María Soledad Morales, el crimen que expuso la impunidad del poder en la Argentina

Rating Cero

Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Pese a la separación, persiste un lazo familiar sólido.

Orlando Bloom habló por primera vez sobre su separación de Katy Perry: sorprendió a todos con lo que dijo

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

Esta película es protagonizada por Jessica Chastain.
play

Dura menos de 100 minutos, está en Netflix y tiene escenas prohibidas: qué película es

Esta telenovela colombiana fue furor en Netflix y ahora llega con una nueva temporada: de cuál se trata

El accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz.
play

Video: el fuerte accidente que sufrió Nico Occhiato en La Voz Argentina

últimas noticias

Sushila Karki fue presidenta del Tribunal Supremo de Nepal.

Crisis en Nepal: el insólito método que se utilizó para elegir a la nueva primera ministra, Sushila Karki

Hace 33 minutos
Wanda y Migueles viajaron juntos a Uruguay el fin de semana.

Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Punta del Este: la verdad sobre su supuesto nuevo romance

Hace 56 minutos
Irina Zarutska / DeCarlos Brown Jr.

El estremecedor audio que envió desde la cárcel el asesino de Irina Zarutska, la ucraniana refugiada en Estados Unidos

Hace 1 hora
La fiscalía investiga a Graf por el homicidio de su compañero y también por encubrimiento y supresión de pruebas.

Crimen de Coghlan: la Justicia pidió revisar si hay más restos humanos en la casa de Cristian Graf

Hace 1 hora
¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis?.

¿Qué signos son los más beneficiados con la entrada de la Luna en géminis de hoy?

Hace 1 hora