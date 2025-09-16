16 de septiembre de 2025 Inicio
Karina Milei desistió de la cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a su persona

La hermana del Presidente remarcó, además, que hay abierta una causa penal en el fuero federal. En ese expediente se investiga si se cometió violación a la ley de inteligencia nacional.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo

La hermana del Presidente en un acto en Tucumán.

La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, desistió de mantener la medida cautelar que un juez había dictado para impedir la reproducción de audios atribuidos a su persona supuestamente grabados en la Casa Rosada.

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

La hermana del presidente realizó una presentación ante el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello que había otorgado la medida cautelar, que fue apelada por varios dueños de medios y periodistas y cuestionada por distintas asociaciones de abogados.

En el marco de la apelación efectuada por Jorge Fontevecchia, Karina Milei efectuó la presentación en la que si bien desiste de la cautelar, remarcó que existe una causa penal abierta por la difusión de los audios.

En el escrito, los representantes de Karina Milei aseguraron que los audios ventilados “no afectan la seguridad nacional” y que se realizó una denuncia penal. Esa denuncia fue efectuada en el fuero federal penal está a cargo del fiscal Carlos Stornelli.

La presentación advirtió que los audios fueron obtenidos “ilegalmente” y “con el fin de desinformar y provocar un daño político a su familia”.

