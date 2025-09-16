16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Spagnuolo, el desconfiado que no tiene quien lo defienda

Avanza la investigación sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y el principal apuntado, el extitular del organismo, decidió cambiar a sus abogados.

Ariel Zak
Por
Ariel Zak
Spagnuolo cambió de abogado el viernes y será representado por su hermano. 
Spagnuolo cambió de abogado el viernes y será representado por su hermano. 

Diego Spagnuolo vive desconfiado. Hace días que su entorno no le encuentra la vuelta. Eso lo llevó a quedarse sin abogados defensores que lo representen en la causa en la que se investiga si funcionarios del gobierno nacional percibieron coimas de una droguería, por contrataciones que se hicieron desde la Agencia Nacional de la Discapacidad (Andis), mientras él ocupaba el sillón del director.

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth
Te puede interesar:

Detuvieron en Brasil a un sospechoso por la muerte del turista argentino Alejandro Ainsworth

El viernes por la tarde, los letrados Juan Araoz de Lamadrid e Ignacio Rada presentaron un escrito con el que renunciaron a la representación legal de Spagnuolo. Argulleron “razones personales”. La traducción, de quienes están al tanto de los pormenores, fue que “no sé construyó una relación de confianza necesaria para poder defender a alguien".

La ruptura no fue parte de un proceso de creación de consenso. Lo único mutuo que había entre el investigado y sus representantes era la desconfianza. Los abogados “sentían que les escondía información”, dijo alguien que llegó a presenciar una reunión entre el extitular de Andis y quienes fueran sus abogados. El extitular de Andis, en tanto, sentía que lo habían dejado solo. Ambas partes acusaban a la otra de filtrar información.

Por estas horas quien más cerca estaba de Spagnuolo era su hermano, el abogado Alberto Spagnuolo, que llegó a intermediar entre Diego y los abogados que dejaron la defensa. En el expediente hasta el finde semana no se había presentado ningún representante en su nombre.

Dos hechos aceleraron la renuncia de sus abogados: el hallazgo de 80 mil dólares y 2 mil euros en una caja de Seguridad que tiene Spagnuolo en un banco en el barrio porteño de Caballito y la declaración de Fernando Cerimedo, un consultor político y especialista en comunicación que trabajó para La Libertad Avanza. El dinero hallado es más del que Spagnuolo había declarado pero poco en relación a los montos de las coimas a las que refería el extitular de Andis en las conversaciones que le fueron grabadas.

La declaración de Cerimedo desconcertó a quienes representaban a Spagnuolo. No terminan de entender si su cliente lo sabía y se los ocultó. Con el expediente bajo secreto de sumario, el fiscal Franco Picardi lo citó para el jueves por la tarde tras haberlo escuchado en un reportaje radial en el que había contado que el ex funcionario le había hablado de las coimas. Llegó cuando el edificio de los tribunales de Comodoro Py estaban prácticamente vacíos. La audiencia duró unas dos horas en las que el fundador de la Derecha Diario ratificó sus dichos radiales. El contenido de la declaración permanece bajo llave. Pero habría mencionado que Spagnuolo le habló de coimas pagadas por una droguería a la Casa Rosada. En el gobierno decían saber que mencionó a Eduardo “Lule” Menem -mano derecha de Karina Milei- como parte del presunto esquema.

Hasta la renuncia, sus abogados se habían dedicado más a contener que a trazar una estrategia. No llegaron a ver el expediente y por eso le reclamaron paciencia, una y otra vez, cuando preguntaba por la posibilidad de convertirse en arrepentido. El secreto de sumario vence el miércoles próximo. ¿Podría prorrogarse? Solo si los magistrados consiguen fundarlo.

El viernes, además, se produjeron otras novedades en el expediente. Lo investigadores volvieron al barrio cerrado de Pilar donde vive Spagnuolo para llevarse el libro de visitas. Quieren saber con quiénes se reunió allí durante el último año. También fueron a buscar esa información al barrio en el que vive Daniel Garbellini, otro hombre ejecutado de Andis.

Una noticia que tuvo menos repercusión pero que también marca el estado del expediente fue que el juez Sebastián Casanello denunció al jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina. Era un asunto que había quedado pendiente del allanamiento realizado hace ya una semana y el magistrado se inclinó por presentar la denuncia penal, que cayó por sorteo en el juzgado federal 10, a cargo del juez Julián Ercolini. Lo acusó de haberse negado a facilitar el acceso a los mails corporativos de la empresa y de obstruir el accionar de la justicia.

Esta semana, además, los investigadores se enteraron que el teléfono de Jonathan Kovalivker, que encabeza la droguería, fue entregado a la justicia luego de haber sido reseteado a estado de fábrica. Cabe recordar que lo entregó 4 días después de que la policía de la Ciudad De Buenos Aires allanara su casa en Nordelta, oportunidad en la que logró irse antes de que los agentes ingresen a su vivienda y dejó tres cajas fuertes abiertas. La novedad, adelantada por C5N que accedió al dato de fuentes que presenciaron la extracción de la información, hace crecer la sospecha de que algo se esconde en el vínculo entre esa empresa y el gobierno nacional. Esto recién empieza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Spagnuolo. 

Coimas en Andis: la Justicia dispuso nuevos allanamientos en la casa de Diego Spagnuolo

play

Coimas en ANDIS: bloquearon las cajas de seguridad de los Kovalivker

Cerimedo, asesor de LLA.

Coimas en Andis: asesor de La Libertad Avanza confirmó a la Justicia los dichos de Spagnuolo

play

Corrupción en ANDIS: Jonathan Kovalivker entregó a la Justicia un celular reseteado de fábrica

Makintach está suspendida de manera preventiva, ya no podrá renunciar y pasará a cobrar el 40% del sueldo.

Causa Maradona: la Justicia imputó a la jueza Makintach y Burlando pidió su destitución

Causa Seguros: fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández

Causa Seguros: fiscal pidió revocar el procesamiento de Alberto Fernández

Rating Cero

Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 21 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 31 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 42 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 49 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 58 minutos