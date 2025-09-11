11 de septiembre de 2025 Inicio
Tras la derrota bonaerense, Karina Milei reaparece en Tucumán para lanzar la campaña de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia presentará a los candidatos de la provincia del norte junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El acto será por la tarde en el club Villa Luján de la capital provincial y en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Karina Milei estará junto a Martín Menem en Tucumán. 

La secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este jueves el lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza en Tucumán, donde asistirá junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para presentar a los candidatos provinciales de cara a los comicios legislativos nacionales de octubre.

Manuel Adorni cargó contra el Congreso.
El Gobierno le apuntó al Congreso: "No vamos a dejar que haga un desastre"

"Cerca de las 18:50 Karina Milei va a estar aterrizando en el Aeropuerto de Tucumán proveniente de Buenos Aires. Desde allí va a dirigirse directamente en este club de barrio Villa Luján. Hay mucha expectativa porque informan que la secretaria general de la Presidencia pueda hablar hoy", informó el periodista de C5N Adrián Salonia presente en el lugar.

Además de las figuras nacionales, del acto formarán parte referentes del partido libertario a nivel local, entre ellos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes encabezan la lista de candidatos a legisladores en octubre. Además, formarán parte la diputada Lilia Lemoine, Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón.

El evento fue anunciado por medio de las redes sociales oficiales del LLA, con una imagen central de Karina Milei y el slogan "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

