9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Coimas en ANDIS: ¿Diego Spagnuolo más cerca de convertirse en arrepentido?

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, por el momento no responderá a un pedido para anular la causa planteada por los Kovalivker.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
El extitular de ANDIS.

El extitular de ANDIS.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo no acompañó por ahora el pedido de nulidad de la causa que hicieron los dueños de la droguería Suizo Argentina. Por estas horas, conversa con sus defensores todo lo que implicaría ser un “imputado colaborador”.

María Soledad Morales, asesinada en Catamarca el 8 de septiembre de 1990.
Te puede interesar:

A 35 años del caso María Soledad Morales, el crimen que expuso la impunidad del poder en la Argentina

Su defensa pidió más tiempo, una prórroga para responder sobre un planteo para anular el caso en el que se investigan supuestas coimas en el organismo. Sin ver el expediente y sin imputación concreta, los abogados de Spagnuolo argumentaron que no pueden responder al pedido de nulidad.

“Sin acceder a la causa nos resulta imposible. entendemos que el juzgado deberia haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, dijeron desde la defensa. Además, allegados al exfuncionario deslizaron que una vez que la justicia levante el secreto de sumario, y se le realice “una imputación concreta”, evaluará la posibilidad de “convertirse en arrepentido”

Spagnuolo tendría la intención de mejorar su situación procesal en la causa, para lo que tendría que declarar como imputado colaborador.

El pedido de prórroga para contestar sobre los pedidos de nulidad, es interpretado como una posibilidad cada vez más fuerte de que Spagnuolo quiera hablar. Siente que lo dejaron solo tras ser echado por el gobierno de Javier Milei.

spagnuolo milei
Diego Spagnuolo junto Javier Milei.

Diego Spagnuolo junto Javier Milei.

Spagnuolo es uno de los involucrados junto al dueño de la droguería Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en la causa originada en los audios del entonces funcionario de ANDIS en los que habla de supuestas coimas mencionando a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem.

Ahora su defensa aguarda a que se levante el secreto de sumario en la investigación para ver el expediente y toda la prueba que fueron acumulando el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

La justicia investiga un esquema de sobornos en Andis y los contratos multimillonarios con la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del Estado.

Qué dice la defensa de Diego Spagnuolo

Desde la defensa de Spagnuolo, aseguraron: “Sin acceder a la causa nos resulta imposible responder sobre la nulidad”. “Entendemos que el juzgado debería haber esperado a levantar el secreto de sumario para darle tramite al incidente de nulidad”, señalaron.

Es decir, la opción de ser arrepentido son conversaciones que se mantienen con defensores. Pero hasta que no haya una imputación concreta o ver el desarrollo de la causa no van a dar ese paso. Hasta el momento, simplemente lo están conversando.

Por esto mismo, en el escrito no figura nada concreto acerca de que el extitular de ANDIS sea definitivamente un arrepentido.

Planteos de nulidad y cosa juzgada

Los dueños de la droguería plantearon la nulidad de la causa al considerar que los audios tienen un origen ilegal y que por lo tanto todo lo que se obró en el expediente sería nulo de nulidad absoluta.

La defensa de los Kovalivker también planteó que la droguería ya fue investigada en otra causa con similar objeto procesal que terminó cerrada y archivada por ausencia de delito.

De esos pedidos, la justicia pidió opinión a los abogados de Spagnuolo, a la Fiscalía y también a Poder Ciudadano que es querellante en la causa.

Los letrados Juan Araoz De Lamadrid e Ignacio Rada Schultze que representan a Spagnuolo, requirieron una prórroga porque el caso aún se encuentra en secreto de sumario lo que impide acceder a la prueba del expediente.

Por ahora no se pronunciarán sobre la nulidad en primer lugar ante la ausencia de imputación concreta. Pero lo cierto es que Spagnuolo está evaluando en la posibilidad de que el caso siga y convertirse en “arrepentido”, colaborar con la causa para mejorar su situación.

La defensa aguarda las imputaciones formales del expediente, que aún no fueron formuladas. El fiscal Picardi encontró en la denuncia “sospecha suficiente” como para avanzar en la investigación. Así se realizaron múltiples allanamientos y secuestros de teléfonos celulares de los que no surgió aún información relevante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad.

La Justicia prorrogó el secreto de sumario en la causa por coimas en Discapacidad

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

La Fiscalía pidió que Jair Bolsonaro y el resto de los acusados sean condenados por el intento de golpe de Estado

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

La Ciudad apelará el fallo que restituye el traslado de cartoneros desde el Conurbano

Daniel Garbellini, uno de los involucrados en los audios.

Coimas en ANDIS: inminente apertura del celular de uno de los involucrados

Karina Milei, hermana del Presidente.

Denuncia por espionaje a Karina Milei: el juez delegó la causa al fiscal Stornelli

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

Hace 7 minutos
Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 14 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 36 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 42 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 54 minutos