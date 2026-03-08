8 de marzo de 2026 Inicio
El Gobierno pondrá en marcha el proceso para cubrir más de 200 vacantes de jueces y fiscales

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene como eje prioritario de su gestión cubrir los cargos vacantes del sistema judicial federal.

Juan Bautista Mahiques

Juan Bautista Mahiques, nuevo ministro de Justicia.

El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anunció este domingo el inicio del procedimiento para cubrir 337 cargos vacantes en el sistema judicial federal. La iniciativa comprende el nombramiento de 200 jueces, 72 fiscales y 65 defensores oficiales.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el Ministerio de Justicia informó que el proceso se ajustará a los requisitos técnicos y legales del decreto 588/2003 para la selección de los candidatos. El texto precisó que esta acción busca “habilitarlas para continuar con el procedimiento de selección y envío del pliego que disponga el Presidente de la Nación”. El movimiento administrativo representa uno de los primeros hitos de su gestión tras asumir el cargo esta semana.

La cobertura de estas vacantes constituye un eje prioritario para Mahiques. El objetivo central es acelerar la tramitación de causas en la Justicia federal, un fuero afectado de forma histórica por las demoras procesales. La falta de magistrados y funcionarios en funciones se identifica como la principal causa de la parálisis en distintos tribunales del país.

Como parte del protocolo de transparencia, el Ministerio solicitó al Registro Nacional de Reincidencia la actualización de los antecedentes penales de todos los integrantes de las ternas. El ministro recordó que este organismo centraliza la información de procesos penales en toda la República y "certifica la existencia o inexistencia de antecedentes".

El control sobre los aspirantes también incluirá una auditoría administrativa profunda. La Agencia de Recaudación y Control Aduarnero verificará la situación patrimonial de las personas propuestas. Esta instancia asegura el cumplimiento estricto de las obligaciones impositivas y previsionales antes de la elevación de los pliegos definitivos al Poder Ejecutivo.

Con este anuncio, el Gobierno busca normalizar el funcionamiento de juzgados y fiscalías que permanecen sin titulares desde hace años. La celeridad en la selección de magistrados aparece como la respuesta oficial ante la saturación del sistema. Los próximos pasos administrativos definirán los nombres que el Presidente someterá a la aprobación del Senado.

