Mafia del Oro: la Corte dejó firme la condena contra cuatro empresarios

El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas de Mario Jorge Grinschpun, Luis Eduardo Ricigliano, Edgardo Enrique Roggenbau y Carlos Axel Augspach, dejando firme la pena de tres años de prisión por asociación ilícita.

La investigación determinó que los condenados formaron parte de una estructura empresarial dedicada a defraudar a la administración pública.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves las condenas contra cuatro implicados en la denominada causa "Mafia del Oro". Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Mario Jorge Grinschpun, Luis Eduardo Ricigliano, Edgardo Enrique Roggenbau y Carlos Axel Augspach, dejando firme la pena de tres años de prisión por asociación ilícita.

La investigación judicial determinó que los condenados formaron parte de una estructura empresarial dedicada a defraudar a la administración pública entre 1993 y 1995. Mediante la simulación de operaciones comerciales, la organización logró captar de forma irregular reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vinculados a exportaciones que nunca se concretaron legalmente, con un perjuicio estimado en u$s20 millones.

El esquema delictivo se centró en las actividades del llamado “Grupo Piana”, que aprovechó los beneficios fiscales de la época para cobrar reembolsos millonarios. Para engañar al Estado, el grupo utilizó un entramado de compañías, algunas de las cuales figuraban comercializando productos que supuestamente eran exportados, pero cuyos impuestos jamás fueron depositados en las arcas públicas.

Entre los principales responsables de la maniobra figuraban Enrique Piana, condenado previamente a una pena unificada de ocho años y dos meses de prisión como jefe de la asociación ilícita, y Miguel Seligman, quien recibió tres años en suspenso. La resolución actual de la Corte alcanza a los directivos de firmas clave como Refinerías Riojanas SA, Casa Eise SA y Rodhio SRL, entre otras.

En instancias anteriores de este proceso, también fueron sentenciados exfuncionarios públicos como Guillermo Jorge Campbell, exsecretario de Relaciones Exteriores y Culto, y asesores vinculados a la firma Casa Piana. El tribunal ratificó que la participación de estos actores fue fundamental para sostener la logística de una defraudación que marcó la agenda judicial de los años noventa.

Por el contrario, el expediente registró las absoluciones de otros exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exsubsecretario de Relaciones Comerciales, Marcelo Avogadro. Estas decisiones quedaron firmes al no haber mediado acusación fiscal ni de las querellas representadas por la AFIP y la Dirección General de Aduanas durante la etapa de alegatos.

