Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Un informe internacional reveló que Argentina duplica el promedio global de mujeres que reportan violencia reciente.

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Violencia de género: el 34% de las argentinas dice haber sufrido agresiones en el último año

Un reciente relevamiento internacional reveló que Argentina es uno de los países de la región con peores indices de violencia de género, donde un tercio de la población femenina manifestó haber sufrido algún hecho de violencia en su último año.

Las madres no sólo luchan contra el agresor, sino contra la burocracia de los tribunales.
Según la encuesta Worldviews Survey 2026, el 34% de las mujeres argentinas afirmó haber atravesado algún tipo de violencia física o psicológica durante el último año. El dato más preocupante es que el porcentaje duplica el promedio global, que se ubica en el 17%.

El estudio reúne opiniones de 45.000 personas en 45 países y fue difundido en el marco del Día Internacional de la Mujer. Dentro del ranking internacional, la Argentina aparece entre los países con mayor proporción de mujeres que reportan violencia reciente, compartiendo el tercer lugar con Grecia. El listado es encabezado por Marruecos (43%) y seguido por Indonesia (36%).

En América Latina la problemática se repite con fuerza. Entre los doce países con mayor nivel de violencia reportada, siete pertenecen a la región: además de la Argentina (34%), figuran México (29%), Venezuela (28%), Chile (27%) y Paraguay, Colombia y Brasil (22%).

El informe también detecta diferencias según la edad. En el país, el porcentaje de mujeres que declaró haber sufrido violencia trepa al 39% en el grupo de 35 a 49 años. Otro de los indicadores analizados fue el acoso sexual. En la Argentina, una de cada diez mujeres dijo haber atravesado alguna situación de este tipo en los últimos doce meses, aunque la cifra crece entre las más jóvenes: alcanza el 15% en el grupo de 18 a 24 años y llega al 20% entre quienes tienen entre 25 y 34.

La encuesta también midió percepciones sobre igualdad de género. Allí aparece un dato que marca una distancia entre lo que se cree y lo que se vive. En la Argentina, el 71% de los encuestados considera que existe igualdad en el ámbito laboral, seis puntos más que en 2025. En política, el porcentaje asciende al 69%, también por encima del promedio global.

Ese optimismo es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres. En el trabajo, el 71% de los varones cree que la igualdad ya se alcanzó, contra el 61% de las mujeres. En política la brecha se repite: 63% frente a 52%.

La sensación de inseguridad en el espacio público es otro punto crítico. El 64% de las argentinas afirma que se siente insegura al caminar sola de noche, un porcentaje muy superior al de los hombres, que se ubica en el 37%. La preocupación es aún mayor en el Área Metropolitana: llega al 78% en el conurbano bonaerense y al 71% en la Ciudad de Buenos Aires.

