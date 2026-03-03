La Fiscalía General pidió reabrir la causa contra Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI El dictamen del fiscal José Agüero Iturbe habilita a la Cámara Federal para decidir si se reactiva la investigación sobre el préstamo de u$s57.100 millones y el posible destino irregular de los fondos. Por + Seguir en







La causa investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Macri y el FMI.

El fiscal general José Agüero Iturbe solicitó ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dictamen ratifica la apelación del fiscal de primera instancia, Franco Picardi, contra el archivo del expediente dispuesto semanas atrás.

En la causa están imputados el expresidente Macri y sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación del gobierno de Javier Milei. También el exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña, bajo la sospecha de irregularidades en el trámite administrativo del préstamo y el posterior manejo de las divisas.

La resolución queda ahora en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. El fiscal Picardi sostiene en su planteo que la investigación está lo suficientemente avanzada como para que se cite a indagatoria a los imputados, señalando la existencia de una "posible plataforma criminal que ha podido ser acreditada".

El conflicto judicial surge tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa por considerar que el acuerdo fue una decisión política no judicializable. En su fallo, la magistrada afirmó: "No se advierte, a esta altura de la encuesta, la acreditación de extremos que permitan afirmar, con la entidad suficiente, la existencia de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público".

Contrariamente, la fiscalía argumenta que se cometieron delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. El Ministerio Público sostiene que hubo un incumplimiento de normas constitucionales y que se habrían facilitado transferencias de capitales a sectores privados ajenos al propósito del crédito, mediante "relaciones viciadas que se desarrollaron entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el BCRA".

En su presentación final, Agüero Iturbe adhirió a los fundamentos de Picardi por considerar que "abordan con precisión y suficiencia los distintos aspectos de la cuestión controvertida". Con este paso procesal, el fiscal general remitió a las pruebas recolectadas y solicitó formalmente que se revoque el archivo para avanzar hacia nuevas instancias procesales.