18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un tribunal revocó el fallo que ordenaba restituir pensiones por discapacidad no contributivas suspendidas por ANDIS

La resolución se basó en razones formales como la falta de legitimación de los actores, los requisitos de los procesos colectivos. Pero establece que cada persona podrá iniciar su demanda de forma particular.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Marcha atrás con la demanda colectiva presentada en Catamarca.

Marcha atrás con la demanda colectiva presentada en Catamarca.

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán hizo lugar a la apelación interpuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y revocó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir, a nivel nacional, las pensiones no contributivas suspendidas en el marco de las auditorías dispuestas por el Decreto 843/2024.

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.
Te puede interesar:

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

El tribunal de apelaciones revirtió la decisión de primera instancia dictada en noviembre de 2025 por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, que había hecho lugar a una demanda colectiva promovida por el Defensor del Pueblo de esa provincia, una asociación civil y particulares.

El juez ordenó a ANDIS el pago de las pensiones retenidas en un plazo de 24 horas, declarando la nulidad de las suspensiones por considerarlas una vía de hecho de la administración. Contra ese pronunciamiento, ANDIS apeló.

Al analizar la cuestión, la Cámara comenzó por examinar la legitimación de los actores, uno de los puntos centrales del recurso. Así el tribunal concluyó que el Defensor del Pueblo de Catamarca carecía de legitimación para demandar a la Agencia Nacional de Discapacidad.

andis agencia

Señaló que, conforme a la ley provincial y la jurisprudencia de la Corte Suprema, la actuación de los defensores del pueblo provinciales se limita al ámbito de su jurisdicción y frente a autoridades locales, no pudiendo extenderse al cuestionamiento de decisiones adoptadas por el Estado nacional, según el fallo difundido por el sitio Palabras del Derecho.

En cuanto a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.), el tribunal sostuvo que, de acuerdo a la doctrina del fallo "Halabi", para la procedencia de una acción colectiva referente a intereses individuales homogéneos es necesaria una causa fáctica común.

En el caso, el tribunal consideró que no existía tal homogeneidad, ya que las situaciones de los beneficiarios eran disímiles: en algunos casos la suspensión se había notificado fehacientemente mediante acto administrativo, en otros se trataba de suspensiones preventivas y en otros no se acreditaba debidamente la situación.

El tribunal agregó que la sentencia apelada había incurrido en una contradicción al basarse en la existencia de "vías de hecho" de la administración, cuando la propia demanda solicitaba la nulidad de actos administrativos individuales, lo que vulneraba el principio de congruencia.

Reclamo en la Quinta de Olivos
Reclamo en la Quinta de Olivos contra los ajustes para las prestaciones para personas con discapacidad.

Reclamo en la Quinta de Olivos contra los ajustes para las prestaciones para personas con discapacidad.

Por estos fundamentos, la mayoría del tribunal —integrada por los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Mario Sanjuan y Marina Cossio— resolvió revocar la sentencia de primera instancia, dejar sin efecto la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos y disponer que cada beneficiario podría efectuar el reclamo que considerara pertinente de manera individual.

El juez Fernando Luis Poviña, en disidencia parcial, consideró que la cuestión había devenido abstracta.

El magistrado fundó su posición en el dictado de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y su decreto reglamentario 84/2026, los cuales, a su entender, modificaban el marco normativo aplicable y tornaban inoficioso un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Las asociaciones anticiparon que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Discapacidad y justicia

En otra causa, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había intimado al gobierno a reglamentar la ley de Emergencia en Discapacidad antes del 4 de febrero. Tras ese fallo que ordenaba su implementación, el Gobierno reglamentó la ley que había sido aprobada por el Congreso en julio del 2025.

Lo hizo a través de un decreto en el que también se establecieron los procedimientos para crear un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinado a personas con discapacidad.

Noticias relacionadas

El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

La historia del jóven español que terminó con una enfermedad que afectó gravemente su salud

Con solo 28 años recibió un diagnóstico inesperado y su lucha se convirtió en una bandera de esperanza: de quien se trata

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de Carnaval y acortará la semana

Una provincia tendrá un nuevo feriado tras el finde largo de carnaval y acortará la semana: de qué se trata

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

play

Violento choque entre un camión y un patrullero en Villa Pueyrredón

El paro podría concretarse el jueves 19 de febrero. 

Paro general de la CGT: el transporte se suma y se detendrán trenes, colectivos y vuelos

Rating Cero

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
play

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

últimas noticias

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Hace 9 minutos
play
Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Hace 14 minutos
play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

Hace 15 minutos
El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Hace 26 minutos
El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

Hace 40 minutos