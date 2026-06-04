Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias El gobernador de Santa Cruz encabezó un encuentro con funcionarios y jefes de fuerzas de toda la región en la antesala del Foro de Seguridad Patagónico. La coordinación frente a delitos complejos y el intercambio de información estuvieron entre los principales ejes de debate. Por Agregar C5N en









Claudio Vidal reunió a referentes de seguridad patagónicos y pidió profundizar la cooperación entre provincias

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió el miércoles en la Residencia Oficial a autoridades de seguridad de las distintas provincias patagónicas, en el marco de una nueva edición del Foro de Seguridad Patagónico que se desarrolló en Río Gallegos.

Del encuentro participaron ministros, secretarios de Seguridad, jefes policiales y especialistas de la región, quienes luego formaron parte de las actividades previstas en el foro, un ámbito destinado a fortalecer la articulación entre las jurisdicciones del sur del país frente a problemáticas comunes.

Durante la recepción, Vidal destacó la importancia de sostener espacios de trabajo conjunto para mejorar la capacidad de respuesta de los Estados provinciales. “Compartir información, coordinar estrategias y fortalecer el trabajo conjunto nos permite cuidar mejor a nuestra gente”, sostuvo el mandatario.

Entre los asistentes estuvieron el viceministro de Coordinación de Gabinete de Tierra del Fuego, Gonzalo Valenzuela; el secretario de Seguridad de Neuquén, Pablo Conforte; el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara; y el ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio Di Nápoli.

La provincia de Santa Cruz fue sede de esta nueva reunión regional, en la que se analizaron distintos desafíos vinculados a la seguridad pública. Los debates incluyeron temas como ciberdelitos, narcotráfico, búsqueda de personas, protección ambiental, investigación criminal y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para las fuerzas de seguridad.