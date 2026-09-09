9 de septiembre de 2026 Inicio
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Citaron a Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, en la causa Andis

La abogada boliviana había asegurado que el consultor político le dio información sobre las coimas investigadas en la Agencia Nacional de Discapacidad y sobre la filtración de los audios atribuidos al extitular Diego Spagnuolo. Declarará por videoconferencia y de manera reservada.

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Beller fue citada por la Justicia.

Beller fue citada por la Justicia.

El fiscal federal Franco Picardi citó a declarar como testigo a Nadia Beller en el marco de la causa Andis, luego de que la abogada boliviana asegurara públicamente que Fernando Cerimedo le había contado detalles sobre las presuntas maniobras de corrupción investigadas en la Argentina y acerca del origen de los audios que dieron lugar al expediente.

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La información fue difundida por el periodista de C5N Ariel Zak, quien precisó que la citación se realizó mediante un exhorto dirigido a las autoridades de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. Debido al estado de salud de Beller, la declaración se realizará de manera virtual y bajo reserva.

La mujer había quedado vinculada al expediente después de revelar, desde el hospital donde se recuperaba de un ataque a balazos, que durante su relación con Cerimedo tuvo acceso a información que, según su relato, involucraba presuntos hechos de corrupción en el gobierno de Javier Milei.

Beller sostuvo además que Cerimedo le había hablado de los audios atribuidos al entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que desencadenaron la investigación por presuntas coimas, retornos y direccionamiento de contrataciones en el organismo.

Según la versión de Beller, Cerimedo le habría dicho que los audios eran reales y que la filtración tenía como objetivo exponer las irregularidades dentro de la administración libertaria. También afirmó contar con grabaciones y conversaciones que podrían aportar elementos a la investigación.

El atentado contra Beller y la detención de Cerimedo

La declaración de la abogada ante la Justicia argentina se produce mientras continúa en Bolivia la investigación por el violento ataque que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. Beller fue interceptada por dos hombres que se hicieron pasar por repartidores y recibió varios disparos. La investigación pasó a contemplar la hipótesis de un intento de femicidio luego de que se conociera que mantenía una relación con Cerimedo.

Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto internacional de Viru Viru cuando intentaba viajar hacia la Argentina. La Justicia boliviana lo investiga por su presunta participación como autor intelectual del ataque contra Beller y también por un expediente relacionado con presunto enriquecimiento ilícito. El consultor niega las acusaciones.

En las últimas horas, Cerimedo fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación. Durante su traslado habló con la prensa y pidió disculpas al presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira por, según sus propias palabras, haberse “metido con esa loca”, en referencia a Beller.

El caso también generó repercusiones políticas en Bolivia. Beller aseguró que durante su vínculo con Cerimedo tomó conocimiento de supuestos negocios y maniobras irregulares dentro del gobierno de Paz. Parte de esas acusaciones fueron acompañadas por audios, capturas de conversaciones y otros registros que la mujer dijo haber conservado y que quedaron a disposición de la Fiscalía boliviana para su verificación.

Entre los episodios que volvieron a quedar bajo la lupa aparece además el denominado “caso oro”, por el decomiso de 189 kilos de oro en el aeropuerto de Viru Viru. Beller difundió un audio en el que, según su interpretación, Cerimedo hacía referencia a gestiones vinculadas con el caso y a posibles vínculos entre familiares de uno de los involucrados y un funcionario del Gobierno boliviano. Ese material también deberá ser peritado y contrastado por la Justicia.

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