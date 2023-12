Cesaron al subdirector general de Servicios al contribuyente de AFIP por vinculación en una causa de espionaje ilegal

En los considerandos de la medida se indica que "atento los hechos de público conocimiento, en la presente instancia resulta necesario disponer el cese del mencionado funcionario en el cargo citado precedentemente". Rodríguez había sido designado el 4 de abril del 2023 mediante la disposición de la AFIP N° 69.

Néstor Rodríguez AFIP

Néstor Fabián Rodríguez es investigado por la Justicia en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal en la que está detenido el acusado Ariel Zanchetta que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

En los primeros días de noviembre, Martínez de Giorgi rechazó un pedido de la fiscalía para lograr la detención de Rodríguez, en la causa en la que se encontraron comunicaciones con un expolicía que se presentaba como periodista y está acusado de espionaje ilegal, a la vez que prohibió la salida del país del funcionario.

El pedido había sido formulado por el fiscal Gerardo Pollicita y tenía por objetivo tomarle declaración indagatoria a Rodríguez y secuestrarle el teléfono celular. Rodríguez entregó el pasado 10 de noviembre su teléfono celular y su pasaporte en el juzgado federal de Martínez De Giorgi.

El ahora exfuncionario se presentó de manera espontánea en tribunales para aportar esos elementos, junto a los letrados Hernán Folgueiro y Joao Nieto, ya que no había sido citado por el juez. "No tengo nada que ver", declaró a la prensa a la salida del juzgado en relación al expediente al que todavía su defensa no tuvo acceso.

En tanto, Ariel Pedro Zanchetta se encuentra detenido y procesado en la causa, acusado de realizar espionaje ilegal a diferentes víctimas, por medio del supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.