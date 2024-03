En tal sentido, explicó la causa del enojo de la humorista con el Primer Mandatario. "Por esa difusión, Fátima se comunicó con Milei este martes alrededor de las 20. El enojo de Fátima tiene que ver con que tenía la convicción hasta ayer de que el que filtró los motivos de una supuesta pelea fue el propio Milei y que esa supuesta filtración consistía en que Fátima estaba enojada porque no fue al Congreso para la apertura de sesiones ordinarias", señaló.

En tanto, indicó cuál fue uno de los cruces que tuvo Milei con Florez ya que precisó que "Fátima le preguntó por qué hizo correr la versión de que estaba enojada y Milei dijo que no tenía nada que ver. Fátima empieza a embalar y plantea que si quiere terminar la relación, que se termine. Fueron diez minutos de intercambio. A las 4:35 de la mañana se apagó la luz de la habitación de Milei en la Quinta de Olivos".

Por su parte, el conductor Jorge Rial agregó que en esa conversación "hubo gritos, alguna puteada perdida, amague de cortar la comunicación". Luego, recordó que el libertario y la humorista no se ven desde hace casi un mes: "No se ven desde el 14 de febrero, el Día de San Valentín. Fátima vino especialmente de Mar del Plata para estar con Milei".

También advirtió sobre una intención de filtrar un distanciamiento del mandatario con la actriz desde la Casa Rosada. "La filtración vino desde el lado de Presidencia. Existen chats con la información. La palabra que se tenía que instalar a pedido de Balcarce 50 era 'distanciamiento'", manifestó.

Embed - CELOS, TRAICIONES y... LILIA LEMOINE: ¿JAVIER MILEI se distanció de FÁTIMA FLOREZ?

Lilia Lemoine, un núcleo de la conversación entre Javier Milei y Fátima Florez

Después de que Lilia Lemoine confirmara que fue novia durante "dos o tres meses" de Javier Milei, Mauro Federico expuso que esa revelación fue uno de los centros en el contacto que tuvieron el Presidente y Fátima Florez. "Fue uno de los temas de discusión anoche. Se sumó el 'no me dijiste que con ella no habías estado. Mirá lo que salió a declarar'".

Federico dio a conocer la información después de que Lemoine expresara lo que le atrajo de Milei para comenzar el noviazgo: "Salimos en una época, hace mucho, fue por dos o tres meses. Me enamoró su inteligencia y la bondad, además del buen trato. También me enamoró la búsqueda de la libertad y pensar cómo arreglar las cosas. Ya lo conocía de antes. Es buena persona. Él es artista también, los artistas suelen ser apasionados".

En tal sentido, en diálogo con Mañanísima, aclaró cuál es el vínculo que mantiene con el Presidente. "Ahora soy una amiga, lo quiero muchísimo y también a Karina Milei. Quisieron vender que era machista y nada que ver. Cuando uno está en la búsqueda de algo, en el camino se cruza con personas que son acorde. Uno suele conocer personas maravillosas cuando está luchando por algo", afirmó.