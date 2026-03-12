12 de marzo de 2026 Inicio
La provincia de Buenos Aires denunció que el gobierno de Milei no entrega las vacunas contra "bronquiolitis, influenza y Covid-19"

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, aseguró que la Nación no está entregando dosis para distintas campañas de inmunización y advirtió sobre la baja cobertura en algunas enfermedades prevenibles.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de envío de vacunas destinadas a campañas de inmunización contra la bronquiolitis, la gripe y el Covid-19. Según afirmó, la administración central aún no distribuyó dosis clave para sostener los programas de vacunación.

El funcionario bonaerense remarcó la importancia de las campañas de inmunización y defendió el rol del Estado en su implementación. “Para nosotros no hay ninguna discusión: la vacunación es una de las mejores herramientas sanitarias y hay que defenderla”, sostuvo en el canal de streaming Gelanita.

Días atrás, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que adelantaba el inicio de la campaña de vacunación antigripal para el 11 de marzo, en un contexto marcado por la aparición de casos del virus influenza A (H3N2), una variante de alta transmisibilidad. Sin embargo, Kreplak puso en duda que ese plan se esté desarrollando con normalidad.

“Empezamos la campaña de vacunación para la influenza, pero todavía no tenemos información sobre cuándo van a llegar las dosis destinadas a bebés de entre seis y 24 meses”, afirmó el ministro.

Además, advirtió sobre el impacto que puede tener la baja cobertura de inmunización. Según indicó, en los últimos meses se registró un aumento significativo de enfermedades prevenibles por vacunas. “Tenemos un incremento del 400% de enfermedades inmunoprevenibles como la hepatitis A, porque la cobertura de vacunación es muy baja”, señaló.

Kreplak también cuestionó la responsabilidad del Gobierno nacional en el sistema de provisión de vacunas. “El Estado nacional debe comprar las vacunas y distribuirlas. Eso es lo que establece la ley, y este gobierno no lo está cumpliendo”, aseguró.

La campaña antigripal 2026

La campaña de vacunación contra la gripe forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y está dirigida principalmente a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como personas mayores, embarazadas, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.

El objetivo de adelantar su aplicación es reforzar la protección de la población antes de la llegada del invierno, cuando suelen aumentar las infecciones respiratorias. No obstante, Kreplak aseguró que en hospitales bonaerenses todavía no recibieron algunas de las dosis necesarias.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro afirmó que distintos centros de salud de la provincia se quedaron sin vacunas para prevenir bronquiolitis y otras enfermedades. Según sostuvo, esto ocurre porque el Gobierno nacional “hace cuatro meses que no las entrega”.

