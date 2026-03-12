12 de marzo de 2026 Inicio
"Siempre con vos": Karina Milei y otras figuras del oficialismo salieron a apoyar a Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia utilizó su cuenta oficial de X para respaldar al jefe de Gabinete ante ola de denuncias en su contra por el viaje de su esposa a Nueva York y el vuelo privado a Punta del Este. Su postura se encuadra dentro de la cadena de apoyo de distintas figuras del Gobierno en favor del ex vocero presidencial.

Karina Milei apoyó a Manuel Adorni tras el escándalo de corrupción que lo rodea. 

Caso $LIBRA: apareció el borrador del documento confidencial que compromete a Milei con Hayden Davis

La publicación de Karina Milei se sumó al apoyo brindado por otras figuras del oficialismo en favor del ex vocero presidencial. “Mi apoyo total e incondicional a Manuel Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió "la jefa" junto a una foto con el jefe de Gabinete.

Cabe recordar que el funcionario dio explicaciones públicas sobre el escándalo del viaje a Nueva York en el que argumentó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a los Estados Unidos invitada por Presidencia y que él quería que lo acompañara para cumplir con la rigurosa agenda de actividades oficiales que debía cumplir. No obstante, sus explicaciones se contraponen con el relato oficial que llevó a la Libertad Avanza a conquistar la mayoría del electorado. "Ningún funcionario público debe utilizar la plata del Estado para beneficio propio".

El apoyo público de Karina Milei se sumó al de otros funcionarios como Martín Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, a ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el ministro de Economía Luis Caputo, quienes bancaron públicamente a Adorni, lo que deja ver a las claras que el Gobierno decidió abroquelarse para respaldar al jefe de Gabinete frente al embate opositor.

"Ayer, hoy y siempre junto a Manuel Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición", escribió el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en su cuenta oficial de X. Por su parte, el ministro del Interior manifestó también su apoyo incondicional y escribió: "“No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Manuel Adorni”.

Por su parte, la titular de Capital Humano compartió una foto junto a Adorni con el mensaje “siempre juntos”, a lo que se subió Luis Caputo con un “¡pero claro!“.

Javier Milei - Karina Milei - Adorni - Santilli - Congreso Nación

Las denuncias contra Manuel Adorni

En los últimos días, legisladores de distintos espacios presentaron denuncias penales, pedidos de informes y reclamos públicos para que el funcionario deje su cargo, luego de que se conociera que Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial y se hospedó con él en un hotel cinco estrellas de Nueva York. El caso generó cuestionamientos sobre el uso de recursos del Estado y sobre la composición de la comitiva oficial que acompañó al mandatario durante la gira por Estados Unidos.

La diputada y exintegrante del bloque de La Libertad Avanza Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni para que la Justicia investigue el viaje realizado junto a la delegación oficial, en el que también participó su esposa. La causa fue sorteada y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11.

Pagano pidió que se determine si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial luego de que el propio funcionario reconociera públicamente que Angeletti abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires para acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

Bettina Angeletti - Adorni 11-3-26

La diputada también impulsó una segunda denuncia por el vuelo de Adorni junto a Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública, en un jet privado a Punta del Este para que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, ya que el costo del viaje no se correspondería con los ingresos del funcionario.

Desde el radicalismo también denunciaron al jefe de Gabinete. El diputado Pablo Juliano sostuvo que el presidente Milei debería pedirle a Adorni “que dé un paso al costado”. “Milei tiene que pedirle a Adorni que dé un paso al costado”, afirmó el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia, al considerar que el episodio contradice el discurso oficial contra los privilegios de la política.

A su vez, el bloque Unión por la Patria presentó un proyecto para citar a Adorni a una interpelación en el Congreso e incluso dejó abierta la posibilidad de avanzar con una moción de censura. El pedido plantea que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional para brindar explicaciones sobre “presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos”.

