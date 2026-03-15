15 de marzo de 2026 Inicio
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Caso $LIBRA: Diputados convocó a una conferencia de prensa ante las nuevas revelaciones

La comisión investigadora del caso que más preocupa al Gobierno hablará con la prensa este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados.

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Los diputados anunciarán nuevas precisiones sobre el escándalo de la criptomoneda.

Los diputados anunciarán nuevas precisiones sobre el escándalo de la criptomoneda.

La comisión investigadora del caso $LIBRA convocó a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados. Los legisladores anticiparon que revelarán información reciente sobre el fraude que involucra al gobierno de Javier Milei desde el año 2025.

La inflación no cede y pone en jaque uno de los principales activos del Gobierno.
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El conflicto inició el 14 de febrero de 2025, cuando el Presidente presentó la criptomoneda en sus redes sociales como una iniciativa para financiar proyectos productivos. Tras ese respaldo oficial, el valor del token superó los 5 dólares por unidad antes de sufrir una caída estrepitosa.

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Diversos análisis técnicos definieron el comportamiento del mercado como un esquema de estafa tipo "pump and dump". Mientras decenas de miles de ahorristas perdieron su capital, un reducido grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias por la venta anticipada de sus posiciones.

La justicia analiza las derivaciones institucionales del fraude financiero

La comisión investigadora especial recopiló pruebas y testimonios de funcionarios del Poder Ejecutivo durante varios meses de audiencias. El cuerpo legislativo determinó en su informe de cierre que existió una participación necesaria de Milei para el desarrollo de la maniobra.

Los legisladores explicarán la conexión entre las revelaciones actuales y las conclusiones obtenidas en 2025. El objetivo de la presentación consiste en definir los próximos pasos institucionales y las acciones a seguir en el fuero penal.

El caso $LIBRA permanece como uno de los sucesos políticos y financieros más resonantes de los últimos años en Argentina. El impacto en el ecosistema cripto y sus consecuencias institucionales mantienen el tema bajo estricta vigilancia de los organismos de control y la opinión pública.

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