Caso $LIBRA: Diputados convocó a una conferencia de prensa ante las nuevas revelaciones La comisión investigadora del caso que más preocupa al Gobierno hablará con la prensa este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados. Por + Seguir en







Los diputados anunciarán nuevas precisiones sobre el escándalo de la criptomoneda.

La comisión investigadora del caso $LIBRA convocó a una conferencia de prensa para este lunes a las 16 en la Cámara de Diputados. Los legisladores anticiparon que revelarán información reciente sobre el fraude que involucra al gobierno de Javier Milei desde el año 2025.

El encuentro surge luego de que se conocieran resultados de las pericias realizadas al celular del trader Mauricio Novelli. Esta nueva evidencia complementa la investigación parlamentaria sobre la promoción y el posterior colapso del activo digital en el mercado.

El conflicto inició el 14 de febrero de 2025, cuando el Presidente presentó la criptomoneda en sus redes sociales como una iniciativa para financiar proyectos productivos. Tras ese respaldo oficial, el valor del token superó los 5 dólares por unidad antes de sufrir una caída estrepitosa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxiferraro/status/2033223089840926747&partner=&hide_thread=false $LIBRA: CONFERENCIA DE PRENSA EN DIPUTADOS



Diputadas y diputados integrantes de la Comisión Investigadora sobre $LIBRA convocamos a una conferencia de prensa el día lunes 16, a las 16 horas, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (sala a confirmar), en virtud de los… pic.twitter.com/9zG3npS5kh — maxi ferraro (@maxiferraro) March 15, 2026 Diversos análisis técnicos definieron el comportamiento del mercado como un esquema de estafa tipo "pump and dump". Mientras decenas de miles de ahorristas perdieron su capital, un reducido grupo de billeteras digitales obtuvo ganancias millonarias por la venta anticipada de sus posiciones.

La justicia analiza las derivaciones institucionales del fraude financiero La comisión investigadora especial recopiló pruebas y testimonios de funcionarios del Poder Ejecutivo durante varios meses de audiencias. El cuerpo legislativo determinó en su informe de cierre que existió una participación necesaria de Milei para el desarrollo de la maniobra.