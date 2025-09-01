Carlos D'Alessandro: "Si Javier Milei no escucha y no actúa por las coimas es porque es cómplice" El diputado, uno de los cuatro que rompió con el bloque de La Libertad Avanza tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, criticó con dureza al Presidente y sostuvo que "la defraudación es total". Por







El diputado Carlos D'Alessandro, que abandonó el bloque de La Libertad Avanza luego de que salieran a la luz los audios del extitular de Andis, Diego Spagnuolo, denunciando presuntas coimas en el Gobierno, aseguró que el presidente Javier Milei "si no escucha y no actúa es porque es cómplice".

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el legislador por San Luis explicó su salida del oficialismo: "Veníamos viendo que no había otra salida que irse del bloque de La Libertad Avanza. El cierre de listas fue un punto de quiebre".

En ese punto, mencionó lo ocurrido en su provincia: "Violaron el artículo 38 de la Constitución porque intervinieron el partido. El partido nacional, que preside Karina Milei y cuyo apoderado es Lule Menem, a las 11 de la noche del domingo intervino el partido, nos bajó la lista de los candidatos y cerró con la casta puntana".

"Esto de la Libertad Avanza se transformó en La Libertad Atrasa. Una libertad que no existe, un espacio que llegó levantando una bandera de la lucha contra la casta y terminó con la casta adentro, con la corrupción aceitada y las coimas casi un hecho como denuncia Spagnuolo", señaló.

Luego, se refirió al momento en que supo que existía rumores de coimas en el Gobierno: "Había hablado con un diputado nacional, entre febrero y marzo, quejándome de los Menem y este diputado me dice que Spagnuolo le había llevado al presidente Javier Milei una carpeta donde se terminaría la suerte de los Menem y lo que estaban haciendo en el Gobierno".