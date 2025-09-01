1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Carlos D'Alessandro: "Si Javier Milei no escucha y no actúa por las coimas es porque es cómplice"

El diputado, uno de los cuatro que rompió con el bloque de La Libertad Avanza tras la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, criticó con dureza al Presidente y sostuvo que "la defraudación es total".

Por

Carlos D'Alessandro: "Si Javier Milei no escucha y no actúa por las coimas es porque es cómplice".

Captura C5N
Javier Milei criticó al kirchnerismo previo a las elecciones en la Provincia.
Te puede interesar:

Milei criticó al kirchnerismo en la previa de las elecciones en la Provincia: "Modelo nefasto"

En diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno, el legislador por San Luis explicó su salida del oficialismo: "Veníamos viendo que no había otra salida que irse del bloque de La Libertad Avanza. El cierre de listas fue un punto de quiebre".

En ese punto, mencionó lo ocurrido en su provincia: "Violaron el artículo 38 de la Constitución porque intervinieron el partido. El partido nacional, que preside Karina Milei y cuyo apoderado es Lule Menem, a las 11 de la noche del domingo intervino el partido, nos bajó la lista de los candidatos y cerró con la casta puntana".

"Esto de la Libertad Avanza se transformó en La Libertad Atrasa. Una libertad que no existe, un espacio que llegó levantando una bandera de la lucha contra la casta y terminó con la casta adentro, con la corrupción aceitada y las coimas casi un hecho como denuncia Spagnuolo", señaló.

Luego, se refirió al momento en que supo que existía rumores de coimas en el Gobierno: "Había hablado con un diputado nacional, entre febrero y marzo, quejándome de los Menem y este diputado me dice que Spagnuolo le había llevado al presidente Javier Milei una carpeta donde se terminaría la suerte de los Menem y lo que estaban haciendo en el Gobierno".

"Lo doloroso de esto para personas como yo que votamos este Gobierno es saber que, apenas a seis meses de gobierno, la corrupción y las coimas estaban aceitadas, ya sabían como se las iban a dividir y sobre todo trabajaron sobre los más vulnerables. Mientras nos pedían a los diputados que atentemos contra los discapacitados, los jubilados y las universidades ellos estaban negociando las coimas", cuestionó.

"La defraudación es total. Por eso mi carta hoy al Presidente pidiendo que se despierte. Él dijo que venía a despertar leones y terminó siendo un león dormido", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Amplio repudio político y periodístico a la censura del Gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

Amplio repudio político y periodístico a la censura del gobierno de Javier Milei contra Rial y Federico

El Grupo Indalo repudió la censura a Jorge Rial y Mauro Federico por parte del Gobierno

El Grupo Indalo repudió la censura a Jorge Rial y Mauro Federico por parte del gobierno de Milei

Patricia Bullrich denunció un servicio de inteligencia paralelo integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

Patricia Bullrich denunció "un servicio de inteligencia paralelo" integrado por kirchneristas, rusos y venezolanos

La expresidenta Cristina Kirchner.

Cristina cruzó a Milei: "El fracaso más estrepitoso y trágico se está dando en la macroeconomía"

play

El Turco García cargó contra el Gobierno en TVR: "Se la agarró con los más débiles"

play

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

Rating Cero

En medio del escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Tras el escándalo, Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra que dirige Nico Vázquez

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas.

Ricardo Arjona vuelve a Argentina: cómo y cuándo conseguir las entradas

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión.

Aseguran que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casarán: cuál es el motivo de la decisión

Dos tumbas, una miniserie española que está disponible en Netflix y está siendo furor en agosto 2025.
play

Dos tumbas es la miniserie española de Netflix que es furor con su trama de venganza: de cuál se trata

La pareja se mostró unida y feliz, despertando una ola de mensajes positivos por parte del público.

Un famoso cantante de cumbia reveló su nueva pareja y es influencer: de quién se trata

Marvel estrenó los nuevos Vengadores y aparentemente el UCM viene en declive. Ahora se espera que con los futuros estrenos repunte.

Marvel estrenó la película de los nuevos Vengadores y es furor en Disney+: de cuál se trata

últimas noticias

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

La inflación se aceleró en agosto, superó el 2% por tercer mes consecutivo y se aleja de la promesa del Gobierno

Hace 43 minutos
Marcela Pagano repudió la censura contra C5N: No se jode con la libertad de expresión

Marcela Pagano repudió la censura contra C5N: "No se jode con la libertad de expresión"

Hace 51 minutos
play

Carlos D'Alessandro: "Si Javier Milei no escucha y no actúa por las coimas es porque es cómplice"

Hace 1 hora
Axel Kicillof: Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina.

Axel Kicillof: "Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina"

Hace 2 horas
play

La Policía Federal intentó frenar a Gabriel Katopodis mientras repartía volantes en Tres de Febrero

Hace 2 horas