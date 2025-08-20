20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se rompió el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos

Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González conformaron una nueva bancada llamada "Coherencia". A ellos se le sumó Lourdes Arrieta, que ya se había ido del oficialismo.

Marcela Pagano es una de las diputadas que dejó el bloque de LLA.

Marcela Pagano es una de las diputadas que dejó el bloque de LLA.

Antes de la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que consideraba un aumento en las prestaciones de discapacidad

Los diputados que formaron el nuevo bloque, llamado Coherencia, son Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González. A ellos se le sumó Lourdes Arrieta, que ya se había ido de La Libertad Avanza y constituía un monobloque.

El quiebre se da en un contexto de tensiones internas que se venían manifestando desde hace semanas en torno al cierre de las listas nacionales de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre y ocurrió luego de haber dado quorum para la sesión de este miércoles.

"Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política", indicaron los integrantes del nuevo bloque.

Según indicaron los propios legisladores, el bloque comenzará a participar en comisiones y debates legislativos desde hoy, con el objetivo de consolidar su presencia y contribuir a la toma de decisiones en el Congreso.

