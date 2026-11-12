Todos contra todos: el Gobierno reabre sus internas en medio de las negociaciones para suspender las PASO

Mientras Javier Milei busca avanzar con la suspensión de las Primarias, Patricia Bullrich profundiza sus diferencias y desafía la estrategia oficial. La senadora decidió impulsar el proyecto de Discapacidad pese a las advertencias del equipo económico y sumó tensión a una interna que también tiene en disputa la conducción del bloque libertario y el armado electoral de 2027.

El mensaje de paz y misericordia que dejó la visita del papa León XIV duró lo que un santiamén. El Gobierno nacional retomó este jueves su agenda oficial y en las últimas horas aceleró las tratativas para avanzar con la suspensión de las PASO. La convocatoria se hizo a través de la comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes a las 15, pero, aunque dentro de la Casa Rosada desborden de optimismo, hay una posta que aún no logran saltar: el control de Patricia Bullrich.

La presidenta de La Libertad Avanza en el Senado está decidida a hacer valer su peso político. No solo lo demuestra con cada uno de los videos provocadores que graba sin cautela en el palacio legislativo, también mueve las fichas necesarias para hacerle sentir el rigor a Karina Milei y todos los laderos de la secretaria general que se atreven a desafiarla. Esta tarde, la exministra de Seguridad avisó vía X que la Cámara alta está lista para tratar el proyecto de Discapacidad aprobado en Diputados. Aquella iniciativa, que contó con el apoyo parlamentario de Martín Menem, generó una fuerte disputa puertas adentro del oficialismo.

Semanas atrás, cuando el fallo de la Corte Suprema de Justicia volvió a habilitar la Ley de Tierras y motorizó a la oposición a convocar una sesión especial para dar de baja el DNU 70/2023, el presidente de la Cámara negoció a contrarreloj con los dialoguistas para, a cambio de no dar quorum para aquella avanzada, aprobar el proyecto de Discapacidad. La iniciativa, que contó con el apoyo del PRO, el radicalismo y los bloques provinciales, no pasó el filtro del equilibrio fiscal que Luis Caputo y Carlos Guberman insisten en mantener. Las advertencias del Ministerio de Economía, sin embargo, no fueron escuchadas en el Congreso y la media sanción salió con tres tercios de apoyos.

A esa disputa silenciosa que los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem mantienen con Toto, quien a su vez abrió su propio frente hace varias semanas cuando le pidió en la cara a Karina Milei que aceleren con los acuerdos electorales para consolidar el modelo económico de su hermano, se sumó Bullrich en las últimas horas. La jefa de la bancada violeta, que sabe que gobernar es acordar, avanzó sin rodeos para obtener dictamen del proyecto y envió un fuerte mensaje al oficialismo. "Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera", disparó.

El enojo del sector del oficialismo que se dedica a cuidar el equilibrio fiscal está en plena ebullición. Para el ala purista del modelo, la decisión de la senadora de apoyar la aprobación de un proyecto que pone en riesgo los planes de Javier Milei es una declaración de guerra directa para el Presidente. En el Senado negaron estas acusaciones y apuntaron sus cañones a la calle Hipólito Yrigoyen. "Que el Ministerio de Economía le explique a la gente que vio al Papa visitar el Cottolengo Don Orione que le van a vetar el presupuesto a los discapacitados", retrucaron.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con…

En este sentido, desde el Senado confían en que la aprobación del proyecto será sencilla puesto que cuentan con el apoyo de todos los bloques dialoguistas y los gobernadores. De aprobarse, cerca del Presidente no descartan que Javier Milei decida vetar la nueva ley, puesto que la misma no se acomoda a los números previstos en el Presupuesto 2027.

La batalla por Discapacidad, sin embargo, es apenas uno de los frentes que Bullrich mantiene abiertos con sus compañeros de espacio. La reforma política con la que el Gobierno pretende suspender las PASO está en el epicentro del conflicto oficial y amenaza con quebrar el poco dinamismo que aún le queda al Gobierno. Esta mañana, en medio de los rumores sobre una aparente citación de parte de Karina Milei a Bullrich para "reprenderla" por sus actitudes, Martín Menem dijo en una entrevista que el Gobierno buscará darle media sanción al proyecto en las próximas dos semanas.

El mensaje del vicepresidente de La Libertad Avanza fue leído en el bullrichismo como una nueva intromisión del karinismo en el control del Senado. Como contó este medio semanas atrás, la secretaria general habría enviado emisarios al parlamento para avisarle a la exministra que la Casa Rosada planeaba quitarle la jefatura de bloque y poner en su lugar a la pastora evangélica Nadia Márquez. Si bien cerca de la hermana presidencial no confirman ni niegan las versiones, las cada vez más actividades compartidas entre ambas damas no hacen más que aumentar las especulaciones. En el riñón de la exmacrista, sin embargo, no se quedaron quietos. Luego de fotografiarse con sus quince diputados, un miembro del convite dijo a este medio: "Si le quieren sacar la presidencia, que empiecen a buscar los votos ellos, porque no sale ni una sola ley más".

Es en medio de este contexto que el oficialismo pretende avanzar con la suspensión de las Primarias. Si bien el jefe de Gabinete, Diego Santilli, profesa un optimismo que combina poco con el presente del oficialismo, en más de un despacho, incluído el de la propia Bullrich, insisten en mostrarse más escépticos frente a la quita de las PASO del calendario electoral. Mientras que el ministro coordinador asegura que las voluntades ya están juntadas, la senadora asegura a los suyos que los votos no están.

El cálculo que la dirigente tiene en la cabeza es sencillo: el radicalismo y el PRO, sus ex socios electorales, aún no tomaron un posicionamiento concreto y no lo harán hasta que no se definan los acuerdos electorales. Los mismos, por decisión de Karina, no se definirán hasta el próximo año. Sin estos apoyos, dice Bullrich, los números no cierran. Un círculo vicioso insostenible del que nadie quiere hacerse cargo.

La negatividad de la jefa de bloque violeta, sin embargo, es leída en clave electoral dentro del Gobierno. Para muchos de sus compañeros de mesa política, la senadora está boicoteando la discusión para dejar abierta la posibilidad de ir a una eventual interna abierta con Milei y posicionarse como la candidata presidencial de LLA, en caso que el Presidente decida no llevarla en la boleta como vice y que la secretaria general decida excluirla de la conformación de los armados territoriales. Si bien cerca de su círculo no niegan sus ambiciones presidencialistas, sí descartan de cuajo que exista un trabajo paralelo para coartar los planes del oficialismo. "Patricia va a apoyar siempre al Gobierno, pero no va a dejar que sigan tirándose tiros en los pies. No nos entra un quilombo más", parafraseó a Sergio Massa un íntimo de la senadora.