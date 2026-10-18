Karina Milei y Alejandra Monteoliva cierran la primera fase del traslado de 1.400 detenidos de Devoto a Marcos Paz

La secretaria general de la Presidencia y la ministra de Seguridad darán una conferencia de prensa en el penal porteño junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli. El Gobierno sostiene que ya se mudó a más del 90% de la población alojada.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , brindarán una conferencia de prensa en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en Devoto. El objetivo es informar la finalización de la primera fase del traslado de internos al nuevo penal de Marcos Paz .

También estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli , y la legisladora porteña de La Libertad Avanza (LLA) Pilar Ramírez .

En esta primera etapa fueron trasladados 1.400 internos, más del 90% de la población alojada en Devoto . El operativo fue coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y las Fuerzas Federales.

Para la Casa Rosada, el avance marca un "hito en el proceso de desocupación definitiva" de Devoto y en la puesta en funcionamiento del nuevo complejo penitenciario.

El Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz es considerado el penal más tecnológico y moderno de la Argentina . El predio ocupa 80 hectáreas y está diseñado para alojar a 2.232 internos en cinco sectores de alojamiento independientes.

Un centro de monitoreo controla 929 cámaras de alta resolución, con detección de movimiento en vivo. Las celdas se abren de forma remota y el personal penitenciario se comunica con los internos mediante un sistema de parlantes, para reducir roces y prevenir incidentes.

El complejo cuenta además con cuatro unidades de detención, salas de videoconferencia para trámites judiciales, un sector de salud y un área administrativa. Incluye espacios educativos dedicados a talleres de trabajo y capacitación laboral.

Monteoliva defendió el carácter gradual del traslado

Días atrás, Monteoliva explicó que el proceso se realizó dentro del "cronograma previsto", aunque fue gradual y sin una fecha fija definida. La ministra detalló que la mudanza se hizo en distintas fases porque "una cárcel no se traslada de un día para el otro".