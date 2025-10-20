20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: cómo hay que hacer para votar con la Boleta Única Papel

Sebastián Schimmel, secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral, explicó en Argenzuela el paso a paso para emitir el voto el próximo domingo.

Por

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones nacionales. 

Los comicios legislativos de este domingo marcarán un hito en la historia electoral argentina, ya que por primera vez en elecciones nacionales se utilizará la Boleta Única Papel (BUP). Aunque representa "un cambio significativo en nuestra idiosincrasia de votación", la expectativa de las autoridades es que su implementación "no genere mayores contratiempos, ya que se trata de un sistema muy sencillo", según explicó Sebastián Schimmel, secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral.

Axel Kicillof: Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado
Te puede interesar:

Kicillof: "Si recurrir al FMI es un fracaso, pedir un rescate al Tesoro de Estados Unidos es un fracaso al cuadrado"

El primer paso para ejercer el derecho al voto se mantiene: el elector deberá presentarse en la mesa donde está empadronado y entregar su Documento Nacional de Identidad (DNI) a la autoridad de mesa. A diferencia de comicios anteriores, donde se recibía un sobre, en esta ocasión el presidente de mesa desprenderá del talonario una única boleta, la Boleta Única Papel, ya firmada, y la entregará al votante junto con una birome.

Con estos elementos –la boleta y la lapicera– el votante deberá dirigirse a un nuevo espacio para marcar su elección: la cabina de votación, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro y suele ser un biombo o cubículo de cartón. Es fundamental tener en cuenta que, tal como antes se hacía con el sobre, cualquier otro instrumento que no sea la boleta entregada por el presidente de mesa anulará el voto.

Una vez en la cabina, el elector debe concentrarse en la boleta, que presentará en un único papel las opciones de todos los partidos para las categorías nacionales a votar en el distrito. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen únicamente diputados nacionales, la persona deberá hacer una única marca en uno de los 15 casilleros posibles que contendrá la BUP.

La marca que se realice debe ser bien clara respecto de la intención de voto. Puede ser una cruz, un tilde o cualquier otra señal que no dé lugar a ambigüedades. Schimmel enfatizó que "lo único que debe hacer el elector es realizar esa cruz, o bien no hacer ninguna marca si desea votar en blanco" en esa categoría. Si realiza dos o más marcas en la misma categoría, o si rompe o raya la boleta, el voto será considerado nulo.

Luego de realizar su marca, el elector debe proceder a plegar la boleta. A diferencia del sistema anterior donde se colocaba el voto en un sobre, ahora la propia Boleta Única Papel es el "sobre". El pliegue es simple: se dobla a la mitad y nuevamente a la mitad, quedando la boleta en cuatro partes.

Finalmente, con la boleta plegada, el votante concurre a la urna para depositar su voto. Es importante recordar que ya no se utiliza el viejo sobre, lo que agiliza el proceso. Este nuevo método, aunque requiere un cambio en la costumbre, fue diseñado para ser muy sencillo y garantizar la transparencia del acto eleccionario.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Milei se bajó del cierre de campaña bonaerense y no participará de más actos en la provincia

Además de un repaso histórico, la plataforma permitirá seguir los resultados en vivo.

La UBA lanzó una plataforma abierta con toda la información sobre las elecciones legislativas

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional. 

La foto de "triunfalismo" que busca crear el Gobierno para las elecciones del domingo

elecciones 2025: fuerza patria pedira a la camara nacional electoral que se difundan los resultados por provincia

Elecciones 2025: Fuerza Patria pedirá a la Cámara Nacional Electoral que se difundan los resultados por provincia

Elecciones 2025: qué dicen las encuestas a una semana de las legislativas

Elecciones 2025: qué dicen las encuestas a una semana de las legislativas

Diego Santilli junto a José Luis Espert.

En la previa de las elecciones, Santilli advirtió que Espert "va a tener que dar explicaciones" por el narcoescándalo

Rating Cero

Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

María Becerra ya no puede usar La Nena de Argentina.

María Becerra perdió "La Nena de Argentina": por qué dejó de decirlo en su música

Le inconfundible fachada de Cemento, el CBGB argentino.
play

Cinco discos de rock argentino grabados en vivo en el mítico Cemento

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel.

Disney+ perdió el 10% de sus suscriptores tras el escándalo con Jimmy Kimmel: cuántos usuarios son

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas.
play

A-Teens trae la nostalgia pop a la Argentina: cuándo, dónde y cómo conseguir entradas

Gran Hermano España ﻿se burló de los ganadores de la edición argentina.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

últimas noticias

Axel Kicillof: Si recurrir al FMI es un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado

Kicillof: "Si recurrir al FMI es un fracaso, pedir un rescate al Tesoro de Estados Unidos es un fracaso al cuadrado"

Hace menos de un minuto
Beto Casella se despidió de Bendita ﻿luego de 20 temporadas.

Beto Casella no sigue en Bendita: se va de El Nueve y lo reemplazarán en la conducción

Hace 8 minutos
Pablo Quirno junto a Luis Caputo.

Deuda: el Gobierno anunció que negocia un plan de recompra de bonos en dólares

Hace 13 minutos
La mujer fue detenida por la Policía de Córdoba.

Córdoba: detuvieron a una mujer por un ataque a balazos contra una adolescente

Hace 18 minutos
Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

Hace 34 minutos