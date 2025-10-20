20 de octubre de 2025 Inicio
Itai Hagman: "Fuerza Patria es el freno al proceso de destrucción de Javier Milei"

El diputado y candidato a renovar su banca cuestionó duramente la injerencia internacional en la política argentina y apuntó contra la alianza de Milei con Donald Trump.

El diputado y candidato a renovar su banca por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, sostuvo que las elecciones legislativas del próximo gobierno marcarán “un punto de inflexión para el futuro del país”. En declaraciones en Minuto Uno, apuntó con dureza contra el oficialismo libertario y denunció la “intromisión extranjera” en la política argentina.

El legislador advirtió que la Argentina atraviesa “una elección bajo extorsión" del presidente de los Estados Unidos. “Trump dijo ‘o votan a Milei o les suelto la mano’. Eso es una extorsión. Nunca vi un nivel de sometimiento y humillación como el que estamos viendo hoy por parte del presidente de la Argentina”, remarcó.

Ante esa situación señaló que el próximo domingo el pueblo debe decidir entre avalar que el presidente de una potencia extranjera les diga a los argentinos cómo votar o ir a votar con autoestima nacional.

Hagman también criticó la dependencia económica del gobierno nacional con el capital extranjero: “Hoy tenemos una economía que depende más del tuit de Scott Bessent que de lo que anuncie el ministro de Economía. Es una vergüenza”, señaló.

En ese sentido, el diputado de Fuerza Patria afirmó que el comicio legislativo “no es una elección más donde solamente votamos diputados y senadores”, sino una elección bisagra. “Es un gobierno que vino a destruir. Destruye el aparato productivo, cerraron más de 15 mil empresas. Muchos empresarios dicen que no aguantan dos años más así. Entre la caída del consumo y la apertura de las importaciones, las empresas se están fundiendo”, detalló.

Hagman apuntó también contra el deterioro institucional y social: “Está destruyendo la economía, está destruyendo instituciones como el Garrahan o las universidades públicas y además delegó la gestión económica en una potencia extranjera. Entonces no es una elección normal. Acá se vota si la sociedad argentina avala este proceso de destrucción o le pone un límite. El límite es Fuerza Patria”, enfatizó.

En relación a la situación económica, el legislador sostuvo que “los mercados ya no le creen al Gobierno” y cuestionó el modelo económico actual. “Cuando tenés una economía que cada cuatro o cinco meses necesita que venga alguien y ponga 20 mil millones de dólares es porque no está funcionando. Esto no es coyuntural. Hay un problema de modelo económico y con este modelo no hay posibilidad de mejora”, explicó.

Asimismo, rechazó la narrativa oficial sobre la supuesta recuperación económica. “Milei dice que lo peor ya pasó y que la economía este año iba a crecer. Lo peor no pasó, está pasando y va a seguir pasando si sigue este modelo económico. Entramos en una lógica de ajuste perpetuo”, sostuvo.

Por último, Hagman pidió “una mayoría parlamentaria que blinde al país frente a la destrucción”. “El ciclo está agotado, la sociedad le picó el boleto a Milei pero su capacidad de daño todavía no. Votar a Fuerza Patria es reducir esa capacidad de daño. Si privatizan empresas estratégicas no es fácil revertirlo”, advirtió.

