Guillermo Francos: "No vamos a discutir temas fiscales en esta ley"

"Tuvimos una reunión muy positiva con los gobernadores", dijo Francos. "El gobierno ya dijo que todo lo fiscal lo conversaremos más adelante con todas las provincias y el Congreso. No vamos a discutir temas fiscales en esta ley", agregó el funcionario.

Francos brindó esta evaluación al final de otra reunión que tuvo con su equipo para evaluar la evolución del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, según lo comunicó a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter)

Mantuvimos una reunión con funcionarios del Ministerio para evaluar la evolución del incendio en el Parque Nacional Los Alerces. Estamos trabajando en conjunto con el gobernador de Chubut @NachoTorresCH y con todos los equipos disponibles para hacer frente a esta emergencia https://t.co/zgYkxHgfew — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) January 29, 2024

Ignacio Torres; Hoy hay consenso"

Al término de la reunión, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, contó que el objetivo del encuentro fue avanzar en los consensos necesarios para que el Gobierno "cuente con las herramientas" que figuran en el proyecto.

"Había algunos dilemas puntuales como tema biodiesel, con tema pesca que son centrales para algunas provincias que han quedado saldados. En su gran mayoría hoy hay consenso, hay un compromiso del gobierno también de que en relación a las facultades delegadas no comprometa las masas coparticipable federal, que no atente contra los intereses de las provincias lo que es bueno y saludable. Eso significa que no se puede tocar la parte de la coparticipación que le toca a las provincias", expresó.