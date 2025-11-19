Axel Kicillof participará de un evento del CFI junto a gobernadores no peronistas El mandatario bonaerense estará presente en el cierre de la Semana de la Integración Federal junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis). Por







Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su participación de último momento en el cierre de la Semana de la Integración Federal, un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde compartirá un panel con cuatro gobernadores no peronistas, lo que generó alta expectativa política.

El encuentro, que se llevará a cabo este jueves por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, se centrará en el panel titulado "Diálogos y Liderazgo". Kicillof se unirá a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis).

El debate, que contará con la moderación del Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, tiene como objetivo principal que los mandatarios provinciales expongan sus visiones sobre la construcción de consensos y la articulación de acuerdos político-económicos.

Se espera que la discusión se focalice en la necesidad de establecer una hoja de ruta para el desarrollo federal y el fortalecimiento de las acciones colaborativas entre las distintas provincias, elementos que fueron ejes de la Semana de la Integración Federal.

La reunión de cinco gobernadores de diversas fuerzas en una mesa de consenso adquiere especial relevancia en un momento en que el Gobierno busca articular voluntades legislativas para proyectos clave como el Presupuesto 2026 y diversas reformas estructurales.

El gesto de Kicillof de sumarse al panel se da en paralelo a la solicitud formal enviada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al ministro del Interior, Diego Santilli, para concretar un encuentro bilateral.