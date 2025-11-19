19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof participará de un evento del CFI junto a gobernadores no peronistas

El mandatario bonaerense estará presente en el cierre de la Semana de la Integración Federal junto a Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis).

Por
Axel Kicillof

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su participación de último momento en el cierre de la Semana de la Integración Federal, un evento organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde compartirá un panel con cuatro gobernadores no peronistas, lo que generó alta expectativa política.

Axel Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y hacer un negocio con Milei
Te puede interesar:

Kicillof acusó a Estados Unidos de intervenir en la democracia argentina y "hacer un negocio con Milei"

El encuentro, que se llevará a cabo este jueves por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, se centrará en el panel titulado "Diálogos y Liderazgo". Kicillof se unirá a sus pares Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Claudio Poggi (San Luis).

El debate, que contará con la moderación del Secretario General del CFI, Ignacio Lamothe, tiene como objetivo principal que los mandatarios provinciales expongan sus visiones sobre la construcción de consensos y la articulación de acuerdos político-económicos.

Se espera que la discusión se focalice en la necesidad de establecer una hoja de ruta para el desarrollo federal y el fortalecimiento de las acciones colaborativas entre las distintas provincias, elementos que fueron ejes de la Semana de la Integración Federal.

La reunión de cinco gobernadores de diversas fuerzas en una mesa de consenso adquiere especial relevancia en un momento en que el Gobierno busca articular voluntades legislativas para proyectos clave como el Presupuesto 2026 y diversas reformas estructurales.

El gesto de Kicillof de sumarse al panel se da en paralelo a la solicitud formal enviada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, al ministro del Interior, Diego Santilli, para concretar un encuentro bilateral.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Axel Kicillof acusó a los gobernadores dialoguistas de "negociar deudas de Nación a cambio de leyes espantosas"

Peter Lamelas junto a Javier Milei.

Peter Lamelas elogió a Javier Milei: "Sus reformas tienen el potencial de dinamizar la economía"

David Cairns, embajador británico en Buenos Aires.

La embajada británica celebró el 77° cumpleaños del Rey Carlos III: hubo varios funcionarios del Gobierno

Lorena Villaverde, en el centro de las tensiones en el Senado.

Impugnación: el pliego de Villaverde no consiguió las firmas suficientes para la jura

El mandatario argentino volvió a visitar las oficinas de la Corporación América, perteneciente a Eduardo Eurnekian, para dirigirse a los empresarios más importantes del país.

Milei habló de las próximas reformas ante empresarios: "El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas"

play

La Justicia impuso nuevas restricciones para las visitas a Cristina Kirchner en su casa de Constitución

Rating Cero

La cantante estrena su nuevo disco después de 3 años sin grabar.

¡Cancelación a último momento!: María Becerra no estará en el Coca Cola Flow Fest México

La modelo detalló las prioridades que tiene su vida familiar en este momento.
play

El detalle que sorprendió a sus seguidores: Pampita explicó por qué gasta tanto en alquiler

Flor Vigna se desvinculó de la productora de Ulises Bueno por un productor

Flor Vigna apareció tras dejar la productora de Ulises Bueno: "Con él está todo bien"

Wanda anunció un incipiente romance en el reality de cocina .
play

Arde la cocina: Wanda Nara anunció que "ya está sucediendo" un romance en MasterChef Celebrity

En términos formales, la serie adopta un enfoque austero. Evita el sensacionalismo y prescinde de dramatizaciones excesivas: las entrevistas, iluminadas con sobriedad, permiten que el dolor se exprese sin artificios.
play

Qué cuenta 50 segundos, el documental de Fernando Báez Sosa que estrenó Netflix

El Turco Naim blanqueó a su nueva novia

El Turco Naim reveló que está en pareja tras su separación de Emilia Attias: ¿quién es?

últimas noticias

El choque en Flores quedó registrado desde las cámaras de la zona

Un camión fuera de control chocó cuatro autos y dejó a una mujer hospitalizada con lesiones graves

Hace 29 minutos
Sanma perdió 3-1 con Deportivo Merlo de local, el finde pasado.

Escándalo en el Ascenso: San Martín de Burzaco echó a casi todo el plantel por "falta de actitud"

Hace 1 hora
play
Hinchas de Atlanta recibieron una dura sanción por la violenta pelea

Prohibieron el ingreso a la cancha a los hinchas de Atlanta que atacaron y robaron a otro de Chacarita

Hace 1 hora
Desde el ataque terrorista de Hamás en Israel, el 7 de octubre de 2023, Kavlin profundizó su compromiso con el sionismo. 

El periodista David Kavlin presentó el libro "Nos gritan judíos de mierda"

Hace 1 hora
Los investigadores hicieron un primer intento con éxito en cuatro enfermedades congénitas aparentemente muy diferentes.

Científicos estadounidenses presentaron una medicina experimental para curar cientos de enfermedades genéticas raras

Hace 1 hora