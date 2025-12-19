19 de diciembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof: "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

El gobernador bonaerense apuntó contra las medidas económicas del presidente Javier Milei, durante la presentación del operativo "De sol a sol" en Santa Clara del Mar.

Por

El gobernador habló en Santa Clara del Mar.

Archivo

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei por la baja en el consumo y la producción industrial en el territorio bonaerense. Su discurso se produjo en el marco de la presentación del operativo De sol a sol, en Santa Clara del Mar, por la temporada turística de 2026.

"La provincia de Buenos Aires es la principal provincia productiva, industrial, agropecuaria y turística del país. Somos una provincia por su esencia, historia y cultura de la producción y del trabajo. Sin embargo, hace dos años atravesamos y sufrimos la política económica del Gobierno", manifestó la máxima autoridad del territorio.

Durante la presentación realizada en la localidad balnearia, Kicillof remarcó que la administración de La Libertad Avanza "está divorciado del trabajo argentino, de la producción, de la industria y del turismo", por lo tal aseguró que la gestión peronista en la PBA "va a contramano de lo que plantea y realiza el Gobierno".

En tal sentido, el gobernador indicó la difícil actualidad que atraviesan los empresarios de la jurisdicción: "Tuvimos una mañana triste, ya que nos hablaron de su experiencia y la realidad los empresarios de los sectores y rubros. No desde la estadística del Gobierno nacional, sino desde la realidad cotidiana. Todos nos contaron problemas de rentabilidad, despidos, suspensiones y cierres".

"Los mismos funcionarios que con Macri"

"Si inscribimos la etapa de Milei dentro de los tantos episodios de desindustrialización y entrega que sufrió la Argentina, a esta velocidad vertiginosa, que lleva la caída y desplome del consumo interno y producción, no hay comparación. Son etapas como la de la dictadura, la década del 90, el Gobierno de Macri y ésta que tiene un plan de ajuste convencional, llevado por los mismos funcionarios durante el Gobierno de Macri. Modificaron la idea del gradualismo por el shock e ir más rápido y profundo en el profundo de pérdida de empleo, producción e industrialización", remarcó Axel Kicillof.

