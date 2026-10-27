27 de octubre de 2026 Inicio
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Un camión de bomberos iba a apagar un incendio y chocó contra un auto y un colectivo: hay 10 heridos

La unidad se trasladaba hacia Bulnes al 600 por una emergencia cuando sobre la Avenida Caseros, entre Pasco y Pichincha, perdió el control e impactó con los dos vehículos para terminar incrustado en la excárcel de Caseros. Las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales zonales y se encuentran fuera de peligro.

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Personal del SAME trabaja en el lugar. 

Un triple choque fue protagonizado este martes por un camión de bomberos en el barrio porteño de Parque Patricios dejando el saldo de 10 heridos. Al momento en que se dirigía a apagar un incendio, chocó contra un auto y un colectivo, para luego terminar incrustado en la excárcel de Caseros.

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Los bomberos se trasladaba en emergencia hacia la calle Bulnes al 600 para apagar un incendio cuando; sobre la Avenida Caseros, entre Pasco y Pichincha; perdió el control, impactó contra un auto particular para luego embestir a una unidad de la línea 28.Seis de los heridos viajaban en el camión ígneo, tres en el colectivo y uno en un auto que terminó arrastrado como producto del choque.

"Lamentablemente el autobomba que se desplazaba colisionó contra un colectivo y un auto. Habrán perdido el control y se estrelló contra la vieja cárcel de Caseros. Producto de esto, tres bomberos quedaron atrapados en cabina. Con personal médico logramos sacarlos de la situación y se los fue trasladando en forma secuenciada a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires", informó en dialogo con C5N el titular del SAME, Alberto Crescenti.

El fuerte operativo desplegado incluyó la participaron de 18 móviles, entre ellos equipos de Ger Caballito, Ger Saavedra, la dotación de la Estación Barracas y una unidad médica.

A dónde se dirigía el camión de bomberos

La unidad se trasladaba hacia Bulnes y avenida Corrientes, en el barrio porteño de Almagro, donde tenía previsto formar parte de los trabajos para apagar un incendio registrado en la cocina de un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de planta baja y 13 niveles.

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