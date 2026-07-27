Lomas de Zamora: buscan a una adolescente que desapareció el sábado pasado La joven identificada como Nicol Martínez se encuentra desaparecida desde el sábado 25 de julio a las 18:00 horas en la localidad de Temperley. Por Agregar C5N en









Una adolescente de 14 años, identificada como Nicol Martínez, es intensamente buscada en el Conurbano bonaerense tras haber desaparecido el pasado sábado 25 de julio por la tarde. Su familia realizó la denuncia y pide la colaboración de la comunidad para encontrarla.

Según indicaron sus allegados, la joven fue vista por última vez alrededor de las 18 horas de ese sábado. Al no poder establecer contacto con ella con el correr de las horas, comenzaron una búsqueda desesperada por distintos puntos del partido de Lomas de Zamora, acompañada por una fuerte campaña de difusión de su fotografía.

Al momento de su desaparición, Nicol llevaba puesto un pantalón gris oscuro, una remera corta de color negro y una campera negra con dos franjas rojas.

La causa, caratulada judicialmente como "averiguación de paradero", ya se encuentra bajo la órbita de las autoridades policiales y del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.