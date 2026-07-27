27 de julio de 2026 Inicio
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Lomas de Zamora: buscan a una adolescente que desapareció el sábado pasado

La joven identificada como Nicol Martínez se encuentra desaparecida desde el sábado 25 de julio a las 18:00 horas en la localidad de Temperley.

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Lomas de Zamora: buscan a una adolescente que desapareció el sábado pasado

Una adolescente de 14 años, identificada como Nicol Martínez, es intensamente buscada en el Conurbano bonaerense tras haber desaparecido el pasado sábado 25 de julio por la tarde. Su familia realizó la denuncia y pide la colaboración de la comunidad para encontrarla.

La Policía de Neuquén detuvo a una joven de 20 años que se había dado a la fuga hacia tres meses.
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Según indicaron sus allegados, la joven fue vista por última vez alrededor de las 18 horas de ese sábado. Al no poder establecer contacto con ella con el correr de las horas, comenzaron una búsqueda desesperada por distintos puntos del partido de Lomas de Zamora, acompañada por una fuerte campaña de difusión de su fotografía.

Al momento de su desaparición, Nicol llevaba puesto un pantalón gris oscuro, una remera corta de color negro y una campera negra con dos franjas rojas.

La causa, caratulada judicialmente como "averiguación de paradero", ya se encuentra bajo la órbita de las autoridades policiales y del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Dónde aportar información: quienes puedan brindar cualquier dato certero sobre su paradero deben comunicarse de inmediato a la línea de emergencias 911, contactarse directamente con la familia al 11-5456-7595, o bien dar aviso en la comisaría más cercana.

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