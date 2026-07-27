27 de julio de 2026 Inicio
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El ministro de Hacienda de Brasil tildó de "payaso" a Javier Milei y sube la tensión diplomática

Dario Durigan, integrante del Gabinete de Lula da Silva, cargó contra el mandatario argentino después de que agrediera al líder del Partido de los Trabajadores en un discurso en respaldo a Flavio Bolsonaro.

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Dario Durigan y Javier Milei.

Dario Durigan y Javier Milei.

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, cargó contra el presidente Javier Milei después de que agrediera en un discurso en San Pablo al mandatario de Brasil, Lula da Silva, y lo tildó de "payaso". Además, cuestionó sus políticas económicas y advirtió que "su inflación es mucho más alta".

Debemos trabajar para lograr el entendimiento, expresó el canciller Vieira.
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El canciller de Brasil calificó de "graves e inaceptables" los dichos de Milei sobre Lula

En diálogo con Rádio Jornal, Durigan cuestionó al líder de La Libertad Avanza y se refirió al impacto de las medidas económicas de su gobierno: "El payaso que es presidente de la Argentina vino a Brasil y habló sobre Brasil, a pesar de que el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho más elevada y su inflación es mucho más alta. No se puede caer en la narrativa de quienes aseguran que la situación se volverá apocalíptica".

Los dichos del funcionario del país vecino ocurrieron después de que Milei participara de una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil. Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula y cuestionó también al Poder Judicial por la situación del exmandatario Jair Bolsonaro.

Dario Durigan, ministro de Hacienda de Brasil.

Dario Durigan, ministro de Hacienda de Brasil.

En una exposición de unos 25 minutos, el mandatario se refirió a su par brasileño con expresiones como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa.

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, sostuvo el jefe de Estado argentino, en una nueva acusación contra Lula por una presunta injerencia en los comicios.

El canciller de Brasil calificó de "graves e inaceptables" los dichos de Javier Milei sobre Lula da Silva

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, tildó de “graves e inaceptables” los dichos del presidente Javier Milei sobre su par Luiz Inácio "Lula" da Silva, al que había calificado de “ladrón” y “presidiario”. Sin embargo, tratándose de socios comerciales estratégicos, buscó conciliar y aclaró que "debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo".

"Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales", expresó el funcionario en diálogo con TV Globo.

"La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?", planteó.

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