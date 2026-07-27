Las principales definiciones de Kristalina Georgieva sobre la economía argentina La titular del FMI destacó la baja de la inflación y afirmó que la gestión del gobierno de Javier Milei superó las metas del programa del FMI. Principales definiciones sobre el rumbo económico del gobierno y del país. Por Agregar C5N en









"No vemos que Argentina necesite fondos adicionales", aseguró Georgieva. "No vemos que Argentina necesite fondos adicionales", aseguró Georgieva. Captura TV

En la conferencia de prensa compartida con el ministro de Economía Luis Caputo, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva destacó la baja de la inflación y afirmó que la gestión del gobierno de Javier Milei superó las metas del programa del FMI.

En el comienzo de su alocución destacó: "Quiero comunicar tres puntos: primero, lo importante del progreso del proceso de estabilidad financiera. Lo que nos muestran los indicadores es una escena más saludable desde la posición fiscal. No estoy preocupada por la posición de Argentina porque la posición del Banco Central ha sido consistentemente fuerte desde el comienzo, que ha superado la meta del programa. La confianza del mercado ha regresado. Los spreads se han achicado dramáticamente".

Después, a modo de resumen antes de responder preguntas habló sobre su mirada del país a nivel global. "Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento positivo tras dos años de crecimiento negativo", agregó y sumó definiciones sobre las necesidades internas: "La inflación es una presión para todos, pero especialmente para los pobres, entonces, eso lleva a las tasas de pobreza más bajas. Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo para los sectores más vulnerables es cuando se pueden bajar los índices de pobreza".

Sobre el horizonte de inversiones "Vemos proyecciones de inyección de inversión. Vemos el marco RIGI que nos ha llevado a 45 mil millones de inversión. Esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, en el gas, en la actividad minera y en el campo".

"Qué podemos hacer para lograr que el crecimiento de Argentina se pueda compartir ampliamente. Sabemos que debemos crear puestos de trabajo y, así, elevar el consumo, para que mayor cantidad de empresas puedan ser prósperas".

"La perseverancia, contar con una estabilidad financiera y abrir la economía trae sus beneficios. Debemos reconocer que la transformación es difícil, pero cuando es exitosa nos llena de confianza. Sé que Argentina puede hacer las cosas mucho mejor que eso". Posibles nuevos préstamos "No vemos que Argentina necesite fondos adicionales".

"El país va por un buen camino y hay respaldo del organismo al país".

"Somos un prestamista de última instancia y no veo que eso tenga que usarse en el futuro".

"Argentina podría unirse al club de los mercados emergentes que han pedido prestado del fondo, reformaron sus economías y luego dejaron de pedir prestado". "Las ventajas del país" "La Argentina tiene una ventaja con la seguridad energética, en un mundo de avance tecnológico e inteligencia artificial eso es clave".

"Uno tiene nuevos puestos de trabajo que no existían antes. Basado en lo que yo veo en el país hay que transformar la mente de las personas que está en las experiencias del pasado. El temor por la incertidumbre está allí. Uno puede pasar la página con acciones responsables. En muchos países de pobre uno se puede volver rico. Para eso hay que tener desarrollo y leyes claras".