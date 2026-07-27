Las principales definiciones de Kristalina Georgieva sobre la economía argentina

En la conferencia de prensa compartida con el ministro de Economía Luis Caputo, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva destacó la baja de la inflación y afirmó que la gestión del gobierno de Javier Milei superó las metas del programa del FMI.
En el comienzo de su alocución destacó: "Quiero comunicar tres puntos: primero, lo importante del progreso del proceso de estabilidad financiera. Lo que nos muestran los indicadores es una escena más saludable desde la posición fiscal. No estoy preocupada por la posición de Argentina porque la posición del Banco Central ha sido consistentemente fuerte desde el comienzo, que ha superado la meta del programa. La confianza del mercado ha regresado. Los spreads se han achicado dramáticamente".
Después, a modo de resumen antes de responder preguntas habló sobre su mirada del país a nivel global. "Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora. Lo que vemos hoy es un crecimiento positivo tras dos años de crecimiento negativo", agregó y sumó definiciones sobre las necesidades internas: "La inflación es una presión para todos, pero especialmente para los pobres, entonces, eso lleva a las tasas de pobreza más bajas. Cuando el Gobierno tiene claro el apoyo para los sectores más vulnerables es cuando se pueden bajar los índices de pobreza".