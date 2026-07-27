Le robaron el celular en un recital de Ciro y Los Persas: la Justicia falló contra el Movistar Arena y la productora La Cámara de Apelaciones porteña determinó que los hurtos en eventos masivos constituyen un riesgo previsible. Las empresas demandadas deberán resarcir al espectador damnificado. Por Agregar C5N en









Andrés Ciro Martínez.

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra Buenos Aires Arena S.A. y Trescientos Productora S.A. por el robo de un teléfono celular a un espectador durante un recital de Ciro y Los Persas en el Movistar Arena.

El tribunal concluyó que las empresas incumplieron el deber de seguridad hacia el consumidor. En consecuencia, ambas firmas deberán pagar el valor de reposición del teléfono, reintegrar el costo de las entradas y abonar una multa por daño punitivo.

La sentencia estableció que la sustracción de dispositivos en eventos masivos no configura un hecho imprevisible ni extraordinario, sino un riesgo propio de la actividad. Por este motivo, los jueces indicaron que los organizadores deben adoptar medidas de prevención eficaces.

Las compañías intentaron desligarse de responsabilidad bajo el argumento de que el joven participaba del "pogo", que el aparato pudo haberse caído y que contaban con seguridad privada y policial. Sin embargo, la Justicia rechazó esos planteos y consideró insuficiente la sola presencia de agentes.

En el proceso judicial, el demandante probó su ingreso al recinto con el dispositivo. Asimismo, el hecho originó una causa penal paralela en la que figura un imputado por la sustracción del teléfono.