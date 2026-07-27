27 de julio de 2026 Inicio
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Barracas Central separó del plantel a Gonzalo Morales tras ser denunciado por violencia de género

El club emitió un comunicado en el que confirmó que la medida regirá "hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

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Gonzalo Morales

Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central.

El club Barracas Central informó que separó de su plantel profesional a Gonzalo Morales, el delantero que fue denunciado por ejercer violencia de género contra su expareja, Karen, quien presentó el caso ante la Justicia. La acusación se conoció pocas horas después de que el exfutbolista de Boca marcara el gol con el que su equipo venció a River por el Torneo Clausura 2026.

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En un comunicado, el Guapo confirmó la medida mientras se desarrolla la investigación judicial: "El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes".

En tal sentido, la institución reafirmó su postura. "Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo", expresó.

"En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia", completó en esta línea.

La publicaci&oacute;n de Barracas Central.

La publicación de Barracas Central.

La denuncia contra Gonzalo Morales por violencia de género

La expareja del delantero, llamada Karen, difundió en redes sociales fotografías en las que se observan lesiones y capturas de conversaciones de WhatsApp que, de acuerdo con su versión, mantuvo con el jugador y con su madre. En una de esas conversaciones, la persona que sería la madre de Morales expresa: "Me pongo en el lugar como mujer, lo siento en el alma y te pido disculpas".

En su publicación, Karen explicó las razones que la llevaron a hacer pública la situación. "Nunca imaginé tener que hacer público algo así. Me cuesta muchísimo escribir estas palabras y todavía siento miedo, vergüenza y dolor. Pero entendí que el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre", escribió.

Según su relato, durante el tiempo que mantuvo la relación habría atravesado episodios de violencia física, psicológica y verbal. La mujer aseguró que fue golpeada, agredida y amenazada, y que en algunas oportunidades habría sido encerrada en la vivienda para evitar que se fuera.

También afirmó haber recibido intimidaciones cuando intentó avanzar con una denuncia y sostuvo que personas del entorno familiar del futbolista le habrían advertido sobre las consecuencias de hacerlo público.

"Hoy la denuncia ya está hecha. Comparto esto porque no quiero seguir callando y porque deseo que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo mismo", expresó Karen, quien remarcó que decidió contar su experiencia luego de meses de silencio.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

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