Volvió a caer la confianza en el gobierno de Javier Milei: peor que Macri en el mismo momento

El relevamiento de opinión pública de la Universidad Di Tella reflejó un retroceso del 21% interanual, inferior al registrado en la administración de Mauricio Macri en igual período. Los jóvenes le creen cada día menos.

La confianza en el Gobierno de Javier Milei volvió a caer en julio , según el índice de la Universidad Di Tella. El estudio mostró un retroceso del 21% interanual y marcó que el nivel actual es más bajo que el que registraba Mauricio Macri a esta altura de su mandato. El retroceso se sintió más entre los jóvenes de 18 a 29 años , donde la confianza se hundió 23% hasta 1,68 puntos

El dato se conoce en plen a visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien se reunió con el gabinete económico. Tras el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró que “se fue contenta” y prometió que “vienen los mejores 18 meses”, una frase que recuerda a la utilizada por el gobierno de Cambiemos antes de que la crisis financiera de 2018 golpeara con fuerza.

Según el índice de todos los meses elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, la motosierra perdió filo en julio y la confianza en el Gobierno volvió a caer, ubicándose en 1,94 puntos. El retroceso fue del 6,5% respecto de junio , borrando el pequeño repunte que se había visto el mes pasado y retomando la tendencia descendente que marcó todo el 2025.

El estudio, que se confecciona desde 2001 en una escala de 0 a 5, dejó claro que el Ejecutivo no logra recuperar credibilidad y que el golpe es fuerte en la comparación anual, mostrando que e l ánimo social hacia las políticas oficiales sigue en caída libre.

Los componentes del índice también reflejan el deterioro. Por un lado, la eficiencia fue la más castigada, con una baja del 15,4% , seguida por la capacidad (-7,3%) y la preocupación por el interés general (-6,9%). La evaluación general del Gobierno retrocedió 2,5%. Sin embargo, la única excepción fue la honestidad , que se mantuvo estable en 2,45 puntos.

Otras variables

La caída en la credibilidad en el Gobierno de LLA se sintió fuerte en el Gran Buenos Aires, donde la confianza se desplomó 10,9% hasta 1,63 puntos. A su vez, el retroceso se sintió más entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde la confianza se hundió 23% hasta 1,68 puntos y aquellos que tienen educación primaria fueron los más golpeados, con un derrumbe del 24,7%.

También, entre quienes sufrieron delitos en el último año, la confianza se hundió 25,9%, mostrando que la inseguridad también erosiona la credibilidad oficial. Por ultimo, también se vio una fuerte variación en cuestión de género, donde el informe mostró que entre los hombres la caída fue del 11,3%, mientras que las mujeres mostraron una leve mejora (+2,8%).

En el plano histórico, durante la gestión de Javier Milei el promedio del ICG cayó a 2,37 puntos, el nivel más bajo desde que arrancó su mandato. La foto de julio lo deja aún más expuesto con 1,94 puntos, en el mismo tramo Mauricio Macri estaba en 2,27 y Alberto Fernández en 1,69.

Ese número perfora el piso que había marcado Macri en su mes 31 (2,01; −3,9%) y también el de Néstor Kirchner (2,26; −14,4%) y solo queda por encima de los mínimos que tuvieron Cristina Fernández en sus dos mandatos (1,87 y 1,69) y de Alberto Fernández (1,12). Entonces, según la encuesta, la motosierra perdió respaldo y la credibilidad de La Libertad Avanza se achica cada vez más, incluso comparada con gobiernos anteriores.