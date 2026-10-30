Axel Kicillof continúa con su agenda federal: viajó a Jujuy y firmó convenios con Carlos Sadir "No podemos sustituir la ausencia de un Gobierno nacional centralista y desinteresado de lo que sucede en el resto del país", señaló el mandatario desde la provincia del norte, donde cuestionó a Javier Milei y aseguró que “estamos trabajando para construir una alternativa". Por Agregar C5N en









Axel Kicillof firmó junto a Carlos Sadir convenios en materia de seguridad, minería, trabajo, desarrollo agrario y deportes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Jujuy en un visita que extiende su gira federal en vistas al 2027. El motivo del viaje fue para firmar convenios locales junto con el mandatario Carlos Sadir. "No podemos sustituir la ausencia de un Gobierno nacional centralista y desinteresado de lo que sucede en el resto del país", señaló.

La agenda del Kicillof también incluye un encuentro dirigentes peronistas, a concretarse durante la tarde del viernes. Al arribar a la provincia del norte, brindó una breve conferencia de prensa donde cuestionó al presidente Javier Milei y destacar que “estamos trabajando para construir una alternativa".

"Nosotros venimos a escuchar a los compañeros y a ver cómo se puede contribuir de cara a lo que se viene, que es un año muy importante el año que viene”, explicó. En este marco, se preguntó: "“¿Cuatro años más de Milei? Es muy difícil, nos vamos a quedar con un país muy pequeño y muy precario”.

Axel Kicillof junto a Carlos Sadir. “Nos dicen que la macro anda bien, pero lo que anda bien son las finanzas y dos o tres sectores que tienen que ver con recursos naturales. Pero ahí no incluyen a los pequeños y medianos productores”, lamentó Kicillof en materia económica, consignan medios locales.

En clave política, y en medio del debate en el Congreso por la posible suspensión de las elecciones primarias, el mandatario bonaerense dejó en claro que "estamos defendiendo que haya un instrumento como son las PASO para que la decisión de las candidaturas, aún hablando del peronismo y de la posibilidad de ampliar, se pueda dirimir de forma más democrática”.

El posteo de Axel Kicillof junto a Carlos Sadir Finalizado el cónclave jujeño, el mandatario compartió en sus redes sociales imágenes junto a su par del norte y destacó la importancia de fortalecer los vínculos provinciales, "un trabajo que venimos haciendo en áreas estratégicas para nuestras provincias". "Estos acuerdos fortalecen la articulación en seguridad, minería, trabajo, desarrollo agrario, deportes y Gobierno digital entre dos provincias que tienen un enorme potencial y sufren hoy el mismo impacto por la crisis económica y social generada por Milei", sumó. Llegamos a Jujuy para fortalecer a través de importantes convenios con el gobernador @carlossadirjuy un trabajo que venimos haciendo en áreas estratégicas para nuestras provincias.



Estos acuerdos fortalecen la articulación en seguridad, minería, trabajo, desarrollo agrario,… pic.twitter.com/a05Q1LkHDG — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 30, 2026 En este marco, pidió "encontrar formas de trabajar de manera solidaria como lo estamos haciendo hoy con un gobernador con quien, a pesar de las diferencias políticas, podemos ponernos de acuerdo en temas fundamentales para nuestros pueblos".