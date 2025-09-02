2 de septiembre de 2025 Inicio
El fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei: "¡La vas a chocar mal!"

La expresidenta cuestionó las decisiones económicas del Gobierno y cargó contra el Presidente. "Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES", enfatizó.

Cristina Kirchner volvió a criticar a Javier Milei.

El fuerte mensaje de Cristina Kirchner contra Javier Milei: ¡La vas a chocar mal!
La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cuestionar las medidas económicas del gobierno de Javier Milei y lanzó una fuerte advertencia al mandatario: "¡La vas a chocar mal!". Además, realizó un duro diagnóstico de la situación de Argentina: "Qué quilombo se te armó".

Cristina Kirchner saludó a la militancia a tres años del intento de magnicidio

En su cuenta de la red social X, Cristina alertó por el panorama económico de Argentina: "¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones".

"Y de los pesos… mejor no hablemos… Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)... Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…", aseveró en esta línea.

