Axel Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

El gobernador bonaerense cerró la campaña en la primera sección electoral con un acto en Merlo, donde apuntó contra el Presidente y pidió a los votantes “defender la industria nacional y la escuela pública” en las urnas.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , cerró este jueves la campaña en la Primera Sección Electoral con una visita a la séptima edición de la expo “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, donde apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado".

En ese marco, Kicillof lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei : “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional” .

Y agregó: “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”.

El gobernador cuestionó además las medidas del Ejecutivo nacional: “El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”.

Kicillof remató con una metáfora dirigida al Presidente: “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.

En el cierre, llamó a respaldar a Fuerza Patria en las elecciones: “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública. Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.

El evento reunió a empresarios, emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas del distrito, y contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el intendente Gustavo Menéndez y dirigentes locales.

También acompañaron la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Carlos Bianco, Augusto Costa y Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; además de legisladores, funcionarios provinciales y referentes locales.