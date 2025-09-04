4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

El gobernador bonaerense cerró la campaña en la primera sección electoral con un acto en Merlo, donde apuntó contra el Presidente y pidió a los votantes “defender la industria nacional y la escuela pública” en las urnas.

Por
Axel Kicillof: Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este jueves la campaña en la Primera Sección Electoral con una visita a la séptima edición de la expo “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, donde apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado".

Te puede interesar:

Axel Kicillof: "Milei no está registrando el golpe"

En ese marco, Kicillof lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei: “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”.

Y agregó: “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”.

El gobernador cuestionó además las medidas del Ejecutivo nacional: “El Gobierno nacional desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”.

Kicillof remató con una metáfora dirigida al Presidente: “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.

En el cierre, llamó a respaldar a Fuerza Patria en las elecciones: “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública. Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.

El evento reunió a empresarios, emprendedores y estudiantes de escuelas técnicas del distrito, y contó con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, el intendente Gustavo Menéndez y dirigentes locales.

También acompañaron la actividad la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros Carlos Bianco, Augusto Costa y Walter Correa; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; además de legisladores, funcionarios provinciales y referentes locales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei criticó a Axel Kicillof.

El Presidente volvió a apuntar contra Kicillof y lo tildó de "inútil esférico"

play

Kicillof en Tigre: "La boleta de Fuerza Patria es la herramienta que más le va a doler a Milei"

play

Kicillof, sobre el acto de LLA en Moreno: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

play

Kicillof, sobre la decisión del Gobierno de intervenir el mercado de cambio: "Se hundieron, no flotan más"

Axel Kicillof: Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina.

Kicillof: "Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina"

play

La Policía Federal intentó frenar a Gabriel Katopodis mientras repartía volantes en Tres de Febrero

Rating Cero

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Medios del espectáculo señalan que el jugador del FC Barcelona estaría iniciando una nueva relación sentimental.

Este famoso jugador de España tendría nueva pareja y tiene a todos en vilo: ¿quién es?

Los desenredos del amor, una película coreana que ya está disponible en Netflix y es tendencia entre las más vistas.
play

De qué se trata Los desenredos del amor, la comedia romántica coreana que es furor en Netflix

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan.
play

Cinco amigos descubren que uno podría ser un estafador y sus vacaciones se descontrolan: la película del momento en Netflix

últimas noticias

Marvel se encuentra en pleno misterio con respecto a su futuro.

Marvel prepara su película más esperada: "Entendimos qué quieren los fans"

Hace 5 minutos
Emilia Mernes se llevó la peor imagen tras un show en México.

Emilia Mernes fue viral en México por una increíble razón: qué pasó

Hace 27 minutos
La defensa de Agüero sostuvo que existe ausencia de certeza sobre su participación en los hechos.

Muerte de bebés en Córdoba: la enfermera Brenda Agüero pidió la nulidad del juicio

Hace 28 minutos
Este día es un reconocimiento al trabajo de estas profesionales en distintos sectores.

Día de la Secretaria: cuál es el salario promedio en Argentina en 2025

Hace 28 minutos
Green Day hizo saltar Huracán. 

Green Day en Buenos Aires: el punk que no negocia

Hace 41 minutos