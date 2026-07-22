Axel Kicillof: "El pueblo argentino tiene una tradición de recibir a aquellos que vienen de otros lados"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió a la campaña en redes sociales contra la Selección y la sociedad argentina, reivindicó la "diversidad cultural" del pueblo argentino y cuestionó la política exterior del gobierno de Milei por sumarse a "guerras y conflictos" ajenos.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires, entregó escrituras de viviendas en los municipios de Salto y San Antonio de Areco.

Ante la campaña antiargentina tras la final del Mundial 2026 , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , advirtió que "hablan de Argentina sin conocerla" y destacó la "diversidad cultural" del pueblo argentino. "Tiene sus cosas, pero tiene una tradición de recibir a aquellos que viene de otros lados ", apuntó el mandatario provincial.

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Kicillof recordó que el preámbulo de la Constitución Nacional se escribió para " todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino " y afirmó que para algunos partidos "es un mandato".

"Lo que sí tengo que marcar es que una política exterior que se suma a guerras y conflictos que no son nuestros no contribuye a nivel internacional a que el país sea visto como un país que colabora, pacífico, la verdad que no contribuye", advirtió el economista en referencia a la gestión de Javier Milei de la política exterior.

"Somos un pueblo que tiene una tradición de recibir a quienes vienen de otros lados" Axel Kicillof se refirió a la campaña contra Argentina, aseguró que quienes la impulsan hablan sin conocer el país y cuestionó la política exterior del Gobierno de Milei: "Se suma a guerras y… pic.twitter.com/mr8z4nnC9u

"Se puede tener un montón de defectos, pero nuestro pueblo no es igual al presidente que nos gobierna ", concluyó Kicillof y pidió " tirar entre todos para el mismo lado ". Sus declaraciones tuvieron lugar en el medio de entregas de escrituras para viviendas en los municipios de Salto y San Antonio de Areco. El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco .

Pese a los videos que se viralizaron tras la final del Mundial 2026 , el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge Saravia , negó que exista una campaña antiargentina y afirmó que no registraron "incidentes recientes ligados al partido" ni recibieron "ninguna denuncia formal de agresiones físicas ni reportes policiales contra argentinos en España".

"El folclore del fútbol no debe confundirse con la relación entre los pueblos", pidió el diplomático de Milei en radio Mitre y aseguró: "España es un país muy amigo de Argentina y viceversa".

El embajador reconoció que "hubo un encontronazo entre hinchas", pero lo adjudicó al "exceso de alcohol" y al "contexto deportivo". "Somos dos países hermanos. Y lo dije antes de la final, sueño con diez finales como esta", ratificó Bunge Saravia este miércoles.

El banquero recordó que hay 600 mil argentinos "registrados" que viven en España y que si se suman "descendientes y otras nacionalidades" se alcanza el millón. "Es la colonia argentina más numerosa fuera del país", definió el exCEO del Credit Suisse Bank Europe. España cuenta con 49.687.120 habitantes en total, según el Instituto Nacional de Estadística español.

Bunge Saravia se mostró entusiasmado ante la posibilidad de una Finalíssima entre España y Argentina, pero cuestionó la propuesta de que, a su vez, sea el partido de despedida de Lionel Messi, como deseó el embajador español en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde.