22 de julio de 2026 Inicio
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Las claves del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II y a quiénes beneficia

El nuevo régimen de “inocencia fiscal” que presentó el ministro de Economía Luis Caputo, busca otorgar mayores garantías y atraer al sistema financiero los dólares guardados fuera del circuito formal.

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El ministros Luis Caputo dio una conferencia de prensa para explicar las novedades en el régimen de inocencia fiscal.

El ministros Luis Caputo dio una conferencia de prensa para explicar las novedades en el régimen de inocencia fiscal.

El ministro de Economía Luis Caputo presentó un proyecto renovado de “inocencia fiscal” que apunta a atraer los dólares guardados fuera del circuito formal y ampliar la adhesión al sistema. La iniciativa respaldada por Javier Milei, introduce cambios que benefician a distintos sectores económicos y será remitido al Congreso esta semana para su tratamiento.

Luis Caputo brindó una conferencia de prensa.
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El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.

Uno de los principales benefactores de este nuevo esquema es el Mercado Inmobiliario para el cual se habilita el uso de pagos en efectivo en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Esto permitirá formalizar operaciones realizadas con dólares billete y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones, según indicó el Ministro de Economía.

A su vez, el esquema reduce las sanciones según el tamaño económico para pequeños contribuyentes y pymes. Es decir, personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo del Gobierno es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.

Con el nuevo esquema que propone el oficialismo, los bancos y escribanos serán de los sectores más beneficiados también debido a que la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por entidades financieras y organismos de control ya que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas en operaciones.

Por último, los ahorristas saldrán fructíferos de acuerdo a lo asegurado por Luis Caputo ya que el proyecto establece un “tapón fiscal” que impide revisar períodos anteriores o cuestionar el origen de los fondos exteriorizados, salvo diferencias significativas. Además, fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero sin sanciones retroactivas.

7 claves para entender el nuevo régimen

Los puntos centrales del nuevo esquema de “inocencia fiscal” impulsado por Milei y Caputo son la eliminación de topes de ingreso y patrimonio, plazo definido hasta 2027 para exteriorizar fondos, tapón fiscal que limita revisiones de ARCA, reducción de sanciones según tamaño económico, compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo, adhesión como antecedente favorable en bancos y escribanías, y exclusión parcial de grandes contribuyentes.

  • Eliminación de topes de ingreso y patrimonio

    • Antes: sólo podían adherir quienes no superaban $1.000 millones de ingresos anuales o $10.000 millones de patrimonio.

    • Ahora: se suprimen esos límites; basta con tener residencia fiscal argentina.

  • Plazo definido para exteriorizar fondos

    • Se fija hasta el 31 de diciembre de 2027 para ingresar dinero no declarado.

    • Beneficio: evita sanciones retroactivas y presiona a los interesados a actuar en ese lapso.

  • Tapón fiscal y límite a la fiscalización de ARCA

    • ARCA no podrá revisar períodos anteriores ni usar la adhesión como prueba en contra.

    • Sólo se activarán controles si hay discrepancias mayores al 5% del monto fijado por el Régimen Penal Tributario (unos $5 millones).

  • Reducción de sanciones según tamaño económico para incentivar la adhesión de sectores más chicos

    • Personas humanas y microempresas: 80% menos.

    • Pequeñas empresas: 60% menos.

    • Medianas empresas: entre 20% y 40% menos.

  • Compatibilidad con operaciones inmobiliarias en efectivo

    • Se habilita el uso de dólares billete en escrituras públicas.

    • Beneficio: formaliza compraventas y da seguridad jurídica al mercado inmobiliario.

  • Adhesión como antecedente favorable

    • Bancos, escribanos y la UIF podrán considerar la regularización como un punto positivo en la identificación de clientes.

    • Impacto: menos trabas burocráticas para quienes blanqueen fondos.

  • Grandes contribuyentes: adhesión limitada

    • Podrán ingresar al régimen, pero sin los beneficios principales (presunción de exactitud ni reducción de sanciones).

    • Resultado: el esquema se concentra en pequeños y medianos actores.

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