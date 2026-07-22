Las claves del nuevo régimen de Inocencia Fiscal II y a quiénes beneficia El nuevo régimen de “inocencia fiscal” que presentó el ministro de Economía Luis Caputo, busca otorgar mayores garantías y atraer al sistema financiero los dólares guardados fuera del circuito formal. Por Agregar C5N en









El ministros Luis Caputo dio una conferencia de prensa para explicar las novedades en el régimen de inocencia fiscal.

El ministro de Economía Luis Caputo presentó un proyecto renovado de “inocencia fiscal” que apunta a atraer los dólares guardados fuera del circuito formal y ampliar la adhesión al sistema. La iniciativa respaldada por Javier Milei, introduce cambios que benefician a distintos sectores económicos y será remitido al Congreso esta semana para su tratamiento.

El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.

Uno de los principales benefactores de este nuevo esquema es el Mercado Inmobiliario para el cual se habilita el uso de pagos en efectivo en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Esto permitirá formalizar operaciones realizadas con dólares billete y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones, según indicó el Ministro de Economía.

A su vez, el esquema reduce las sanciones según el tamaño económico para pequeños contribuyentes y pymes. Es decir, personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo del Gobierno es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.

Con el nuevo esquema que propone el oficialismo, los bancos y escribanos serán de los sectores más beneficiados también debido a que la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por entidades financieras y organismos de control ya que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas en operaciones.