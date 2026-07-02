Axel Kicillof: "No es un año de campaña ni candidatura, sino de construcción política"

El gobernador de Buenos Aires visitó los estudios de C5N y llamó a consolidar una alternativa que detenga el "saqueo" y recupere el rol del Estado ante la "asfixia" financiera del Gobierno nacional con las provincias y la parálisis de la obra pública.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue tajante con la actualidad económica y política del país y cruzó duramente a la gestión del presidente Javier Milei. "Dije que este no era un año de candidatura ni de campaña, que es prematuro, pero que hay que construir" , afirmó, señalando la necesidad de generar una alternativa que entusiasme a la sociedad y aprenda de las experiencias previas del peronismo que no resultaron felices.

En una entrevista con el programa Minuto Uno, junto al periodista Gustavo Sylvestre, el mandatario bonaerense enfatizó la necesidad de priorizar la organización colectiva sobre las aspiraciones personales: "Hay que construir; hay que armar, hay que recorrer, hay que escuchar, hay que contener" , precisó.

En su diagnóstico económico, el gobernador describió un escenario de "calamidad" provocado por el ajuste nacional que impacta directamente en el empleo y la producción. "Desde que llegó Milei han cerrado 40 empresas por día más o menos, y se han perdido más o menos 400 puestos de trabajo formales por día; si uno toma los informales también, ya son medio millón, así que estamos en una situación muy complicada" , sentenció. Según su visión, el discurso oficial sobre la macroeconomía ignora la "vida real" de los barrios y centros comerciales donde "no hay sector de la economía de la provincia al que le vaya bien" .

Kicillof denunció también una estrategia de "asfixia" y "extorsión" por parte del Gobierno hacia las provincias para obtener votos en el Congreso, señalando a figuras de la oposición como partícipes de esta maniobra. Al referirse a la relación con el Ejecutivo, fue lapidario: "Viene una votación... y empiezan a hacer un roadshow reuniéndose con los gobernadores; es una especie de obscenidad" .

En ese contexto, criticó el rol del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien calificó como un "ejecutor" de la política de recorte de fondos que están sufriendo todos los distritos argentinos, advirtiendo que el cumplimiento de las transferencias federales "no es una cuestión optativa para un gobierno nacional, es una cuestión que está consagrada en la Constitución" .

Ante el retiro del Estado Nacional de áreas críticas, el mandatario destacó que la Provincia se ha convertido en un "escudo y red" para proteger a los sectores más vulnerables. Como ejemplo, mencionó la creación de un sistema propio para garantizar el acceso a la salud: "Lanzamos medicamentos bonaerenses, producción o compra pública de medicamentos para sustituir en alguna medida, una parte de lo que el gobierno nacional va abandonando", en referencia al corte del programa nacional Remediar que alcanzaba a 20 millones de personas. Además, resaltó la inversión provincial que permitió inaugurar casi mil aulas y centros universitarios en 50 municipios que no contaban con oferta académica.

En el plano internacional, el gobernador analizó que el modelo de Milei va a contramano de las potencias globales, que hoy apuestan por el proteccionismo y la intervención estatal. "Hoy todo contradice a Milei, aún y especialmente los presidentes y los países que él admira; todos están viendo cómo sostienen el trabajo local, cómo sostienen la producción local, cómo disputan la soberanía", observó. Criticó la política exterior de la Casa Rosada por considerarla un "seguidismo y subordinación al interés de Estados Unidos", mientras otros países buscan priorizar su interés nacional ante una guerra comercial que Milei ignora al abrir desmedidamente las importaciones.

Finalmente, defendió las PASO como una herramienta clave para ordenar a la oposición y advirtió sobre las intenciones del oficialismo de eliminarlas para favorecer su propia hegemonía. Según Kicillof, Milei busca quitar las primarias porque "ve ahí una conveniencia que le va a permitir ordenar su espacio... y cree que eso es lo que le va a asegurar la reelección". Por el contrario, el presidente del PJ bonaerense llamó a la generosidad dentro del campo nacional y popular: "Tenemos que hacer ese esfuerzo con generosidad, con comprensión histórica de lo que está en juego... la gravedad de lo que está ocurriendo con nuestro patrimonio nacional amerita que hagamos todos el esfuerzo".