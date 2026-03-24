Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia El gobernador bonaerense publicó un mensaje en redes sociales donde remarcó el impacto productivo y social del régimen militar y reivindicó la lucha por memoria, verdad y justicia. Por + Seguir en







Axel Kicillof repudió el modelo económico de la dictadura y pidió defender la democracia

En el marco de los 50 años del último golpe de Estado cívico-militar en la Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que puso el eje en las consecuencias económicas del período dictatorial y convocó a sostener la vigencia democrática.

En su publicación, Kicillof sostuvo: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico".

En esa línea, profundizó sobre los objetivos del régimen al afirmar: "La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2036417953755738540&partner=&hide_thread=false A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026 El gobernador también hizo referencia al impacto social y político de ese proceso. Según expresó, para concretar ese modelo "además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa".

En otro tramo del mensaje, remarcó el sentido de la conmemoración: "No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca".

Finalmente, Kicillof destacó el rol de los organismos de derechos humanos y de la sociedad en la consolidación democrática: "Esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre". El posteo estuvo acompañado por un video alusivo que repasa distintos momentos de la última dictadura.