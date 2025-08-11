El gobernador bonaerense denunció que el líder libertario apuesta a aumentar la violencia y el ajuste contra trabajadores y sectores vulnerables.

Axel Kicillof advirtió que Javier Milei "busca profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este lunes que Javier Milei intentará profundizar “con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos” y llamó a frenar su avance en las próximas elecciones.

Kicillof criticó al Gobierno: "Usan falsificaciones porque no tienen nada para ofrecerle a la Provincia"

Desde La Plata, en un plenario del Movimiento Derecho al Futuro, Kicillof sostuvo que "ya nadie duda que el país está frente a un plan entreguista y cruel de la derecha argentina".

"Esa motosierra que Milei prometía usar contra la casta, la está empleando para destruir la producción y los ingresos de trabajadores, jubilados y emprendedores”, expresó.

Acto seguido, el gobernador destacó la responsabilidad del peronismo para “recuperar la confianza de quienes se alejaron y defender al pueblo, la democracia y el futuro” . Luego denunció que el gobierno nacional, que amenazó con intervenir la provincia, ahora intenta “naturalizar un modo de gobernar a base de decretos y vetos”.

“En Buenos Aires no se gobierna desde el palacio, sino en las fábricas, las escuelas y los hospitales, escuchando y promoviendo la participación de todos”, afirmó. “Desde el día uno plantamos bandera en favor de los trabajadores, estudiantes y vulnerables. No nos van a ver ni un segundo arrodillados ante el gobierno de Milei”, enfatizó.

Kicillof advirtió que aunque el Gobierno nacional intente “ahogarnos financieramente”, no podrán cambiar la decisión de actuar como un escudo y una red al servicio del pueblo bonaerense.

Por último, el gobernador anunció que el Movimiento Derecho al Futuro recorrerá los barrios en las próximas semanas para “defender la boleta de Fuerza Patria, el instrumento de la unidad para frenar a Milei y sus políticas despiadadas”.

En el acto participaron el intendente de La Plata, Julio Alak; los ministros Andrés Larroque, Carlos Bianco y Walter Correa; la jefa de Asesores Cristina Álvarez Rodríguez; candidatas y dirigentes provinciales y locales; y referentes sindicales como Hugo Yasky.