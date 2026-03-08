8 de marzo de 2026 Inicio
Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó nuevos misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

Se registraron al menos 10 explosiones en la ciudad israelí y otros en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Tras la alerta, los sistemas de defensa aérea fueron activados para intentar interceptar los proyectiles. Aún no se conocen reportes de muertes o heridos.

En contraataque del bombardeo de Israel a varios depósitos de refinerías en territorio iraní, Irán lanzó este domingo una nueva serie de misiles que impactaron sobre Tel Aviv y Abu Dabi, en el marco de la escalada militar que enfrenta a Teherán con aliados de Estados Unidos en Medio Oriente.

De acuerdo a los reportes de periodistas y testigos, llegaron a escucharse al menos diez explosiones en la ciudad israelí luego de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detectaran el lanzamiento de misiles desde territorio iraní hacia el país. Ante la amenaza, los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar los proyectiles.

Ante esta situación, las FDI explicaron mediante un comunicado que el Ejército “identificó recientemente misiles lanzados por Irán hacia territorio israelí. Los sistemas de defensa aérea se activaron de inmediato”.

De acuerdo a los reportes, las explosiones se sintieron en distintos puntos de Tel Aviv en Israel, donde las sirenas antiaéreas obligaron a los habitantes a buscar refugio ante la posibilidad de nuevos impactos.

El portavoz militar israelí, teniente coronel Nadav Shoshani, aseguró que la capacidad ofensiva iraní comenzó a debilitarse. “El poder de fuego de Irán ha disminuido drásticamente en toda la región, no sólo contra Israel”, señaló durante una conferencia de prensa en medio de los ataques.

El servicio de emergencias United Hatzalah reportó al menos cinco heridos, uno de ellos grave, durante la caída de un misil que provocó un incendio en un edificio residencial y la caída de metralla en varios lugares más. “Se teme el derrumbe de un edificio”, añaden los bomberos.

En paralelo, también se registraron explosiones este domingo en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, según informaron testigos citados por agencias internacionales.

Tanto Abu Dabi como Dubái han enfrentado ataques regulares desde que comenzó la represalia iraní, tras la guerra aérea que Estados Unidos e Israel iniciaron contra Irán.

Ante esta situación, Emiratos Árabes Unidos realizó por primera vez un ataque directo contra Irán, impactando una planta desalinizadora en lo que fuentes israelíes describieron como una advertencia estratégica a Teherán.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos declaró el estado de alerta máxima y aseguró que el país está preparado para responder con firmeza para garantizar su soberanía y estabilidad frente a los ataques.

