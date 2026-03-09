9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó nuevos ataques contra Beirut

El Ejército israelí informó que su objetivo son las infraestructuras de Hizbulá. La agresión aérea fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes.

Por
Tras el bombardeo de Israel

Tras el bombardeo de Israel, Irán contraatacó y por el impacto de un misil, un hombre murió

Israel lanzó una nueva ola de ataques en la zona de Dahie, ciudad ubicada en los suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut, este lunes, y reintensifica la tensión en Medio Oriente en el inicio de la semana.

Te puede interesar:

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

A través de un comunicado, el Ejército israelí informó que su objetivo son las infraestructuras de Hizbuláy el ataque fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut”, señalaron sin más detalles.

Por su parte, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, había anticipado que el Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.

Embed

Como consecuencia del conflicto bélico, el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde 2022, y que podría seguir escalando.

El índice Brent, que es referencia internacional, llegó hoy a 120 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos alcanzó los 107,97 dólares por barril, en ambos casos unas cotizaciones muy superiores a las cifras previas al conflicto, que se situaban en 82 y 77 dólares, respectivamente.

Irán contraataca: un muerto en Israel por impactos tras una oleada de misiles

En contra respuesta del ataque de Israel en Beirut, Irán lanzó una oleada de misiles sobre el territorio israelí, por el cual se reportó la muerte de un hombre de 40 años que trabajaba en una obra de construcción en el centro del país, siendo este el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de esta persona, que ocurrió después de que se registraran varios impactos en el centro del país; también hubo otros en zonas cercanas al aeropuerto de Ben Gurión y en la ciudad de Tel Aviv.

Como consecuencia de ello, se reportó otros dos heridos graves tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído “metralla de municiones de racimo” en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vladimir Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con Estados Unidos

Putin respaldó a Irán tras la elección del nuevo líder supremo y crece la tensión con EEUU

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados del mundo: caen las bolsas y aumenta el petróleo

La guerra en Medio Oriente golpea a los mercados: Europa opera en rojo y Wall Street anticipa otra jornada negativa

Cancillería había informado que vuelos comerciales de Emirates Airlines traerían a los primeros de los 630 argentinos varados en Medio Oriente.

Argentinos en Dubái negaron que el Estado haya participado en su salida de Medio Oriente: "Lo hicimos todo solos"

Los mercados están en tensión porque el crudo vuelvió a los tres dígitos por la guerra. 

Escalada del petróleo: el crudo superó los 100 dólares por barril por la guerra contra Irán

play

En medio de las amenazas de EEUU, Mojtaba Khamenei fue confirmado como nuevo líder supremo de Irán

Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 13 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 35 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 36 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 40 minutos
play
¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Hace 45 minutos