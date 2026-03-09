Guerra en Medio Oriente: Israel lanzó nuevos ataques contra Beirut

El Ejército israelí informó que su objetivo son las infraestructuras de Hizbulá. La agresión aérea fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes.

Israel lanzó una nueva ola de ataques en la zona de Dahie , ciudad ubicada en los suburbios del sur de la capital libanesa de Beirut, este lunes , y reintensifica la tensión en Medio Oriente en el inicio de la semana.

A través de un comunicado, el Ejército israelí informó que su objetivo son las infraestructuras de Hizbuláy el ataque fue unas horas después de emitir un aviso a la población este lunes. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están ahora atacando la infraestructura de Hizbulá en la zona de Dahie en Beirut” , señalaron sin más detalles.

Por su parte, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, había anticipado que el Ejército iba a realizar el citado bombardeo en lugares de Dahie pertenecientes a Al Qard Al Hasan, entidad financiera ligada a Hizbulá que ofrece préstamos sin interés y funciona como sistema bancario paralelo.

Como consecuencia del conflicto bélico, el precio del petróleo superó los 100 dólares por barril, un nivel que no se registraba desde 2022, y que podría seguir escalando.

Destrucción en Beirut tras los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel a los bancos de Hezbolláh. pic.twitter.com/RMSVpDo1EK

El índice Brent, que es referencia internacional, llegó hoy a 120 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos alcanzó los 107,97 dólares por barril, en ambos casos unas cotizaciones muy superiores a las cifras previas al conflicto, que se situaban en 82 y 77 dólares, respectivamente.

Irán contraataca: un muerto en Israel por impactos tras una oleada de misiles

En contra respuesta del ataque de Israel en Beirut, Irán lanzó una oleada de misiles sobre el territorio israelí, por el cual se reportó la muerte de un hombre de 40 años que trabajaba en una obra de construcción en el centro del país, siendo este el primer fallecido en territorio israelí desde el pasado 1 de marzo.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) informó del fallecimiento de esta persona, que ocurrió después de que se registraran varios impactos en el centro del país; también hubo otros en zonas cercanas al aeropuerto de Ben Gurión y en la ciudad de Tel Aviv.

Como consecuencia de ello, se reportó otros dos heridos graves tras los impactos y los Bomberos de Israel informaron de que habían caído “metralla de municiones de racimo” en Yehud (cerca del aeropuerto), Bat Yam y Jolón (en Tel Aviv), en referencia a los misiles de racimo que Irán está lanzando diariamente contra Israel.